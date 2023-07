Polkaholiki u čast Oliveru obradili 'Kad mi dođeš ti'

POGLEDAJTE VIDEO:

Danas se obilježava peta godišnjica smrti Olivera Dragojevića koji je u svom nasljeđu ostavio bezbroj hitova u kojima i danas uživamo.

Jedan od tih hitova, pjesmu 'Kad mi dođeš ti', obradila je i slovenska grupa Polkaholiki, specijalno za ovu godišnjicu. Polkaholiki su inače poznati po svom polka stilu, no ovaj put, u čast Oliveru, su izašli iz svoje zone komfora.

- Oliverove pjesme su nam od djetinjstva jako prirasle srcu. Sve njegove pjesme su hitovi, a 'Kad mi dođeš ti' je pjesma koja nas se najviše dojmila, prekrasna je i ima veliko značenje i upravo zbog toga obožavamo tu pjesmu - otkrili su nam članovi popularne grupe.

Polkaholiki ističu kako je Oliver za njih jedan od najvećih glazbenika koji je imao izvanredan osjećaj za glazbu i ljude te smatraju kako bi njegove pjesme i interpretacije trebale biti uzor svim budućim naraštajima glazbenika.

- Oliver je za nas ne samo glazbenik, on je prava legenda. Njegove pjesme imaju posebno mjesto u našim srcima jer nas vraćaju na omiljeno mjesto - more. Kada čujemo njegove pjesme uz more, vrijeme stane i njegove stihove osjećamo duboko u duši. Oliverova glazba nam daje snagu i nadu, ali i tugu i romantiku - istaknuli su Polkaholiki.

S obzirom da su sve njihove dosadašnje obrade vrlo slušane, vjerujemo da će i ovaj cover postati iznimno popularan!