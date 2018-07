Pošteni HAC-ovci: 'Nije nam palo na pamet zadržati novac'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Završili smo košenje trave radnim strojem na odmorištu Zir i krenuli na marendu u bazu na Svetom Roku. Kolega Marko vidio je da smo projurili kraj nečega na tlu, a onako u vožnji od stotinjak kilometara na sat, procijenio je da je riječ ili o mobitelu ili novčaniku. Vratili smo se tih 150 metara po zaustavnom traku i pokupili to. Bio je to novčanik s oko 1800 eura i dokumentima - priča nam Mile Žuža (50), djelatnik Hrvatskih autocesta iz Podgradine kraj Zadra.

On i kolega Marko Japunčić (41) iz Lovinca u Lici našli su novčanik u četvrtak oko 15 sati. Isprva su ga mislili dati policiji, ali policiji nitko nije bio prijavio nestanak novčanika.

- Ni u jednom trenutku nije nam palo na pamet novac zadržati za sebe. Kad pomisliš da se to tebi moglo dogoditi, znao bi kako je bitno da stvari dobiješ natrag. Ne znam koliko da je novca unutra, nećeš se obogatiti, ali ti ni uzimanje tuđeg nikad ti neće donijeti sreću. Ja ne bih više mirno spavao da sam to napravio - dodaje Japunčić.

Dečki su najprije obavijestili šefa Joška Vukičevića i neuspješno pokušavali naći broj mobitela negdje na papirićima ili vizitkama u novčaniku, a onda su se, u pravoj maloj “detektivskoj” akciji, sjetili društvenih mreža i prema imenu s dokumenata poslali zahtjev za prijateljstvo vlasnici. A bila je riječ o švedsko-makedonskoj obitelji s dvoje male djece, koji su ljetovali u Zadru te su se vraćali za Zagreb kako bi posjetili i Makedoniju.

- Kad smo se čuli, oni su bili tek došli do odmorišta Lički Osik, pa smo im javili da odu na okretište Perušić i da se vrate na Zir, a mi smo preko mosta iznad autoceste prešli na drugu stranu. I tamo smo ih pronašli. Vidjeli smo kako nas traže očima po odmorištu, a i oni su ugledali nas u narančastim uniformama pa smo odjednom uprli prstom jedni u druge i prepoznali se. Supružnici su bili pomalo u šoku, ali presretni što su dobili novčanik natrag. Rekli su nam da su ga ostavili na krovu automobila, što se često zna dogoditi. Ljudi stave na krov novčanik, naočale, mobitele, cigarete... a onda zaborave na to i krenu. Čim ubrzaju, odleti po autocesti! Neki čekaju na idući izlaz pa se vrate po stvari, no bilo je čak slučajeva da su se ljudi okretali na autocesti i vraćali u kontrasmjeru čim bi shvatili da su izgubili nešto od toga. To nikako nije dobro i to nikad ne smijete raditi jer ugrožavate svoj, ali i tuđe živote - upozorava simpatični Žuža te dodaje kako su ih supružnici i novčano nagradili.

A nagrada za poštenje od 100 eura svakom itekako će im dobro doći s obzirom na to da su plaće dvojice HAC-ovih dobričina ipak u hrvatskom prosjeku. No to nije sve jer je sretna vlasnica novčanika na svojem Facebook profilu pohvalila dobre radnike Hrvatskih autocesta i njihovo poštenje. A i oni sami su se našli u obje uloge, i nalaznika, ali i gubitnika novca.

- Čekao sam nećakinju na naplatnim kućicama Zadar1. Otvorio sam vrata i ispala mi je torbica, a kad je ona došla, otišli smo na obližnju benzinsku postaju. Tamo sam shvatio da više nema torbe. Vratio sam se, ali već je bila nestala. Zahvaljujući snimkama s autoceste, našli smo registraciju kamiona čiji ju je vozač pokupio, a uskoro smo pronašli i njega. Vratio mi je novac, bilo je oko 1500 kuna u pitanju, ali i svi dokumenti i kreditne kartice - prepričao je Mile Žuža.