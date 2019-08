'Preznojio sam se kada su me pitali je li mi pobjeglo u gaće'

Ideja o pristupanju poligrafu mi je isprva bila zanimljiva. Nisam imao strah od poligrafa, ali me zanimalo kako će moje tijelo reagirati na uzbuđenje o nekom pitanju, rekao je Dalibor Petko.



POGLEDAJTE VIDEO:

Za razliku od prve gošće serijala, Ecije Ivušić, bio je prilično iskren, iako se za vrijeme ispitivanja mogla vidjeti nelagoda na njegovom licu.

- Bojao sam se da bi to moglo utjecati na neke odgovore i tako dovesti u pitanje moju iskrenost - rekao je televizijski voditelj koji je, kako kaže, i inače emotivan.

Foto: 24sata poligraf

Najneugodnije pitanje mu je bilo je li mu ikada 'pobjeglo u gaće'?

- Zapravo, nije neugodno nego najsramotnije, iako se to zadnji put dogodilo prije tko zna koliko godina. Što će poligraf pokazati nije me bilo briga jer znam da se to dogodilo 80% ljudi - objasnio je drhtavim glasom.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

U jednom dijelu intervjua Petko je odgovorio kako ne misli da se hrvatske zvijezde, točnije pjevačice, previše razgolićuju u odnosu na neke druge regionalne zvijezde

- Svatko barata svojim tijelom. Ljudi moraju shvatiti da je tijelo 'self' promocija. Vani je to normalno. Osim toga, za naše pjevačice nisam siguran da su pokazale išta više od tijela u kupaćem kostimu ili neke provokativne poze - rekao je televizijski voditelj.

Privatni detektiv Željko Grgurić iz detektivske agencije Di-dext nije ga štedio s jednostavnimm pitanjima, a tako misli i Petko.

- Sva pitanja su mi bila škakljiva, ali drago mi je da sam pokazao i dokazao da sam iskrena osoba te da mi je stalo do mojih kolega i privatnih prijatelja - zaključio je.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.

POGLEDAJTE VIDEO: