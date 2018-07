Prolaznici nisu mogli vjerovati: Izazivao bika s djetetom u ruci

No dia em que a abolição da tauromaquia foi chumbada no Parlamento português, a Basta teve conhecimento deste caso ocorrido ontem na Ilha Terceira - Açores, que já está a ser denunciado às autoridades competentes para que identifiquem a pessoa em causa e os promotores do evento. Uma violação grave da legislação que protege as crianças em Portugal e da Convenção dos Direitos da Criança que Portugal subscreveu. A violência da tauromaquia é uma mancha para os Açores e para o nosso país que, mais cedo ou mais tarde, terá que ser erradicada.