Proslavili su 60 godina braka: Svi trenuci s njim su mi dragi

Nikad se nismo svađali ni tukli i uvijek smo se sve dogovarali, uglas kažu supružnici Rada (78) i Dragomir (80) Čugalj iz Kutine. U nedjelju su obilježili 60 godina braka.

Zajedno su odrastali i čuvali ovce, a upravo se tako rodila i ljubav. Hodali su godinu dana, a Dragomir s osmijehom kaže kako su se u tom razdoblju “isprobavali”.

- Nama je uvijek bilo lijepo, a nakon hodanja uslijedio je brak. Sretni smo zajedno i dan-danas. Imamo dvije kćeri, četvero unučadi, pet praunučadi i šesto je na putu – kažu supružnici Čugalj koji u Kutini žive otkad su se vjenčali. Rada je godinama radila kao spremačica u lokalnoj školi, a Dragomir je bio portir.

- Meni su svi trenuci provedeni s njim dragi i nemam niti jedan koji posebno odskače. Mislim da je to dobar recept za sve današnje brakove - mir u kući, lijepi dogovor oko svega i to je to – kazala je Rada.

Nikad nije nečija bila zadnja, a život koji su sagradili nastao je zahvaljujući zajedničkom trudu, toleranciji i razgovoru. Za proslavu godišnjice s veseljem su pripremili janjetinu, odojka, salate i kolače, a rođaci su im pripremili i nekoliko torti.

Posebno ih raduje što su okupili obitelj i prijatelje, jer na proslavu ih je stiglo oko 50 iz svih krajeva cijele Hrvatske, a bilo je gostiju čak i iz i inozemstva.

- Mi smo među rijetkim sretnicima koji su doživjeli toliko. Znamo puno parova gdje je jedan od njih umro, otišao prije drugoga. Tim više cijenimo našu sreću – rekli su.