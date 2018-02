Ramljak uoči ostavke: 'Jesi li uz mene Plenkoviću ili nisi...?'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Dobro, jesi li uz mene ili uz one koji me napadaju? To je pitanje Ante Ramljak postavio premijeru Andreju Plenkoviću na dramatičnom noćnom sastanku u utorak.

Nije dobio odgovor. I to je izazvalo novu krizu u Vladi i Agrokoru. Ramljak je podnio neopozivu ostavku, ali se jučer ipak pojavio na poslu i vodit će Agrokor dok Vlada ne izabere novog povjerenika.

Kolika kriza je u Vladi zbog toga odražava se u tome da su premijer Plenković i potpredsjednica Vlade Martina Dalić stigli u Vladu u 8.30 sati. Uskoro su došli i ministri, ali je cijeli dan vladao zavjet šutnje.

Ramljak se, s druge strane, opraštao od zaposlenika kojima je zahvalio na suradnji, ali i poručio da je spriječio gospodarsku katastrofu te sačuvao radna mjesta. Plenkovića je izravno prozvao za svoj odlazak jer mu nije dao potporu.

- Nakon dugih perioda tišine u kojima se niste izjasnili o mojem izvještaju o angažiranju savjetnika, shvatio sam da nemam vašu potporu. Bez te podrške ne mogu provoditi postupak izvanredne uprave. Ne želim biti prepreka postizanju nagodbe, pa ne vidim drugog načina za odblokiranje pat pozicije u koju je postupak doveden - napisao je Ramljak Plenkoviću. Ranije mu je rekao da ne želi da se preko njega smjenjuje Martina Dalić.

Ramljak je na sastanku optužio upravo tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića da vodi kampanju protiv njega.

Antina tvrtka radi i dalje

U HDZ-u je do zaključenja ovoga broja vladao zakon šutnje o Ramljakovu odlasku. Oni su već ranije slali poruku da ne odobravaju ugovore koje je sklopio sa svojom bivšom tvrtkom Texo Menagment. Oni s prihodom od 242.000 kuna tjedno su ostvarili prihod lani veći od 10 milijuna kuna.

Inače i odlaskom Ramljaka, svi savjetnici, njih 141, uključujući i Texo Menagment, ostaju pri svojim ugovorima. Oni su sklopljeni s inozemnim savjetnikom Alix partners i o njima, a ne o Ramljaku, ovisi hoće li ih raskinuti. Iako će Ramljak otići kad se izabere novi povjerenik, novac će i dalje stizati njegovu partneru Tomislavu Matiću.

Šef SDP-a Davor Bernardić je čak ironično istaknuo kako bi sad Ramljak mogao postati savjetnik novom povjereniku. Ramljaku nakon odlaska ne pripada nikakva otpremnina, ali kako je mjesečno stajao 119.000 kuna, a u džepu mu je ostajala 71.000 kuna, neće biti siromah.

Vjerovnici nisu zadovoljni

Vjerovnici su definitivno zabrinuti kako će se dalje odvijati proces kad je Ramljak otišao. Marica Vidaković iz Kraša, koja predstavlja velike domaće dobavljače, izjavila je da očekuje određene paralize.

Na dramatičnom sastanku dio vjerovnika je uvjeravao kako bi bilo bolje da Ramljak ostane i provede nagodbu. Poručili su da je traženje njegove ostavke politiziranje. Podsjetili su na to da se na savjetnike ne troši državni novac, nego Agrokorov, a u konačnici će sve to oni i platiti, pa nema potrebe za odlaskom izvanrednog povjerenika. No kad Andrej Plenković nije pristao dati podršku Ramljaku, sad će morati surađivati s novim povjerenikom. Mato Brlošić, koji je u privremenom vjerovničkom vijeću Agrokora, rekao mu je da mu je žao što je Ramljak podnio ostavku jer su s njim dobro surađivali te je izgrađeno povjerenje.

- Ako nagodba ne uspije, neće biti dobro - rekao je Brlošić za N1.

Nagodbom, čiji konačni nacrt još nije poznat, oko 5700 vjerovnika, kojima Agrokor duguje više od 57 milijardi kuna, trebali bi se dogovoriti koliko duga će otpisati. Također i koliko će vlasništva u Agrokoru preuzeti, a koliko duga će biti plaćeno u sljedećem razdoblju. Ramljak je među posljednjim izjavama rekao da nagodba mora uspjeti i da je uvjeren da će se svi dogovoriti, jer je alternativa stečaj koji bi donio veće štete za gospodarstvo.

Problemi ostaju

Financijski stručnjak Andrej Grubišić kaže da se od cijelog slučaja Agrokor napravio cirkus upravo zato što je država odlučila intervenirati. On ne smatra da je odlazak Ramljaka presudan.

- Otići će savjetnici, ali problemi ostaju. Nema još rezultata poslovanja za prošlu godinu, a navodno ne izgledaju dobro. Konzum je u padu, pa zato i trebaju toliki otpisi. To sve ne opravdava skupu i glorificiranu ulogu savjetnika. Dodatno, ostaje i niz pravnih problema oko nagodbe te kako će tvrtke dalje poslovati. To se ništa ne mijenja odlaskom Ramljaka ili Texa - ističe Grubišić.

Predsjednik HNS-a, koji je u koaliciji s HDZ-om, Ivan Vrdoljak je inače također istaknuo da je najvažnije da se postigne nagodba koja bi sačuvala domaće proizvođače. Rekao je da nagodba ne smije ovisiti o jednom čovjeku, ali i poručio da je Ramljak radio nemoralne stvari te nije sklopio nagodbu do 10. travnja.

- To je puno veći problem. Nagodba je zapela jer financijske institucije imaju drugačije interese od dobavljača, čiji opstanak je hrvatski interes - rekao je Vrdoljak, što samo govori kako će teško biti postići nagodbu.