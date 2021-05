Prvu ulogu imao je 1981. godine u filmu 'Gosti iz galaksije', odradio brojne voditeljske, filmske i kazališne uloge, a otvorio je i svoje kazalište. Povodom izlaska novog serijala na Videoteci 24sata i na YouTube kanalu 24sata, porazgovarali smo s Reneom Bitorajcem o njegovom životu, karijeri i uspjehu.

Kako ste se uopće počeli baviti glumom, što Vas je privuklo ovom poslu?

Sharon Stone, novac, bogatstvo, slava. Znači, da sam razočaran (smijeh). Glumcima nas je učinila Akademija dramskih umjetnosti i taj krivi ili pravi korak u životu.

Jeste li nekada htjeli odustati od glume?

Nikada, preduboko sam ušao u to.

S obzirom na to da znamo da se često poslovi dobivaju 'preko veze', ima li toga i u glumačkom svijetu?

Kao poduzetnik, mogu reći da kod mene nema zapošljavanja ‘preko veze’. Ali veza, kao i svugdje ima.

Pored svih uloga koje ste odigrali, možete li izdvojiti najdražu?

Na ulici me danas prepoznaju kao Kumerlea, kao Krpu i kao dr. Kunića, a ovo posljednje mi je najmanje drago. To je bila serija koje je bila u pravo vrijeme u pravom trenutku, ali sad je dosta. Iza Krpe i Kumerlea čvrsto stojim.

Koja je tajna uspjeha serije ‘Bitange i princeze’ po kojoj Vas i danas pamte i na čiju ste ulogu ponosni?

Tajna je prije svega dobar scenarij. Tajna su fantastično napisane uloge i karakteri te fantastično utjelovljeni karakteri od strane glumaca.

Sjećate li se gdje ste gledali prvu epizodu ‘Bitangi i princeza’ i pamtite li neke anegdote sa seta?

Najbitnije za reći je da ta serija nije funkcionirala od početka. Tek poslije ju je publika prihvatila. Pamtim da sam u jednoj sezoni imao 14 kg manje nego sada.

Organizirali ste i predstavu kao ‘reunion’ ‘Bitangi i princeza’, hoće li je biti opet?

Neće je biti opet. To je bio samo susret s fanovima. Zahvala na njihovom praćenju, suludom gledanju i komentiranju.

Govorilo se i o nastavku snimanja filma ‘ZG80’, znate li nešto više o tome?

Znam da je u nastajanju, ali u kojoj je fazi, ne znam, ali navijam da toga bude.

Radite na brojnim projektima, gdje ćemo Vas moći pratiti?

Luda kuća je moj projekt broj 1. Imam cijelo kazalište. Pripremamo brojne predstave, igramo, zabavljamo publiku. Sada ćemo i izvan kazališta otići pa na ljetnu turneju. Možete me gledati na 24sata, ovo sa mnom i Milom će biti ludilo. Možete me pratiti i u showu na RTL-u, to će biti zanimljivo. Na jesen premijera serije od Dalibora Matanića.

Kako je uopće došlo do ideje za otvaranjem Lude Kuće?

To je glumački san - imati svoje kazalište. To je san koji ti se neće ispuniti, ali meni se ipak ispunio sasvim slučajno, tako su se karte poklopile. A naravno da su se poklopile karte da kada digneš kredit i sve krene fenomenalno, dođe neka pandemija. Ali ispunio sam svoj san, živim san i nadam se da će trajati.

Bilo je problema dok ste bili u procesu otvaranja Lude Kuće, što je bilo najteže?

Usporedio bih to kao s glumcima pojedinačno. Prvo moraš napraviti brend od sebe. Treba se za tebe čuti, znati tko si i kakav si. To je veliki zadatak. U Ludoj Kući smo do toga došli brzo. Trebalo nam je nekoliko mjeseci i naša druga sezona je bila brutalna. Ali najteže je da ti uvijek fali jedan papir. Teško je bilo naći dobre radnike.

Od svih projekata na kojima ste radili, možete li izdvojiti najdraži?

Gluma i kazalište su moja baza, uživam u tome. Volim snimiti i seriju i volim. Volim različite formate, a sad sam i menadžer u zadnje vrijeme, ali glumiti u kazalištu i dobiti feedback od publike mi je najdraže.

Postoje li projekti zbog kojih sada žalite što ste ih prihvatili?

Kao mladom glumcu ti se to često dogoditi i toga te zapravo nije sram. Jako puno kad si glumac ovisi i o ostalim sudionicima. Dogodilo se puno puta, nažalost.

Poznati se i po čvrstom stavu kojeg često izražavate u javnosti, je li vas to koštalo u karijeri?

Nikada nisam ništa platio, samo sam zaradio na tome.

Vezani ste uz obitelj, pandemiju ste proveli zajedno u Gorskom Kotaru, kako uspijevate naći slobodno vrijeme i kako ga provodite?

Nema ništa ljepše od toga što sam slobodni umjetnik. Ne bih se nikada vezao ugovorima. Uvijek nađem vremena za njih, čak bih rekao da je pola pola.

Hoće li i oni vašim stopama? Sin je već krenuo sa sinkronizacijom.

Sin je sve ozbiljniji po tom pitanju. Uporan je, neću se opirati.

Koji bi savjet dali njemu i svim mladim glumcima koji se kreću baviti ovim poslom?

To nije mačji kašalj. Nije lako, ali budite uporni ako vjerujete u to. Ako vidite da niste to, izađite što prije iz toga.

Gdje se vidite za pet godina i što još želite ostvariti u karijeri?

Još uvijek se vidim u Zagrebu. Vidim Ludu Kuću kao apsolutno mjesto broj 1 druženja, izlazaka i predstava.

