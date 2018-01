Rita, drži se! Djevojčici je srce stiglo iz Austrije u zadnji tren

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Moja Rita je u subotu nakon 6,5 mjeseci čekanja i borbe dočekala novo srce. Dan prije je imala veliku operaciju - ugradili su joj umjetno srce kako bi mogla uopće proživjeti dok čekamo pravo srce. Podnijela je višesatnu operaciju herojski, a nekoliko sati kasnije dobili smo poziv koji našoj princezi i nama znači život. Novo srce.

Govori to, izvan sebe, Dina Knežević, majka četverogodišnje Rite Knežević. Srce je stiglo zrakoplovom Vlade Republike Hrvatske iz Beča. Državni centar zaštite i spašavanja primio je u subotu u 3.53 sati od transplantacijske koordinatorice Ministarstva zdravstva zahtjev za prijevoz tima za transplantaciju srca na relaciji Zagreb - Beč - Zagreb. Vladin zrakoplov poletio je oko 7.30 sati. U zagrebu je bio oko 14 sati. Liječnički tim sa srcem je Vladinim zrakoplovom stigao u Zagreb te je vozilom namijenjenim za potrebe transplantacije, uz osiguranu policijsku pratnju, srce prevezeno do Rebra, u kojemu je transplantacija i zakazana. Cijela obitelj, kao i liječnički tim na KBC-u Zagreb, prije toga proživljavali su pravu dramu.

- Bog je s nama i to znam. Moja Rita je u induciranoj komi još od petka, kad je izvedena operacija za umjetno srce. U salu je ušla s krunicom u ruci, jer sam to jako željela, a liječnici su to dopustili. Pitala sam sestru prije ulaska u salu čuje li me moja djevojčica. Rekla je ne znam, ali me pustila da joj nešto kažem. Primakla sam se krevetu i rekla: ‘Rita, tvoje novo srce je stiglo, izdrži još malo anđele. Ako me čuješ, stisni mami ruku’. I stisnula je - u dahu priča Dina.

Kad su joj kćer odveli u salu, otišla je sa suprugom u crkvicu pomoliti se za obitelj osobe čije je srce njezino dijete dobilo.

- Ništa nije slučajno, jer kad sam izlazila iz crkve, vidjela sam kombi iza kojeg je išla policija pod rotacijom. Zastala sam da vidim što se događa. Izašao je dr. Đurić koji vodi Ritu u bolnici i koji je preuzeo ‘kutiju’. Mahnuo mi je i rekao: ‘Srce je tu’. Znala sam da je Bog s nama - rekla je mama Dina. Nju su u subotu oko 6.30 sati nazvali iz bolnice da joj kažu da je srce stiglo. Od tog trenutka Dina se trgnula, probudila cijelu kuću i nitko od uzbuđenja nije više spavao.

Višesatna operacija završila je u subotu oko 17 sati. Malenoj Riti slijedi još jedna borba.

- Kirurški dio je gotov. Iduća 24 do 48 sati su najkritičnija - rekao nam je primarijus dr. Milivoj Novak, šef intenzivne skrbi Klinike za pedijatriju i pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb.

Mama Dina kaže kako je djevojčica veliki borac.

- Ona je snažna i vesela djevojčica. Rodila se kao zdravo dijete, a sve je počelo unatrag desetak mjeseci. Išle smo jedan dan u park i požalila mi se da je bole noge. Mislila sam da nije ništa strašno, ali je ubrzo počela plakati da je jako boli. Odvela sam ju liječniku i tada je otkriveno da ima diletacijsku kardiomiopatiju. Od tog trenutka počela naša borba - prisjetila se mama.

Dodala je da ju kod kuće u Sisku željno čekaju mlađi braco i seka.

