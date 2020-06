Sandi Cenov: 'Toše Proeski mi je bio top, Tifa idol, a Severina mi je i dalje najzgodnija pjevačica'

Pjevač Sandi Cenov odgovorio nam je na 24 pitanja i otkrio se o svojim glazbenim počecima, ljubavi prema motorima, ali i pjesmi koju je snimio za vrijeme korona karantene

<p>Otišao sam na koncert Bijelog Dugmeta s Tifom i kad sam se vratio doma rekao sam mami: Ja hoću to!, objasnio nam je Sandi Cenov svoje pjevačke početke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Danas, ipak, ima više slobodnog vremena pa ga provodi i uz svoju drugu zanimaciju, utrke i motociklizam.</p><p>- Kada nisam na koncertu i kada imam slobodan vikend, obavezno odem na trke ili kao gledatelj ili kao natjecatelj… Stari prijatelj sam i s davnim pobjednikom Big Brothera, Sašom Tkalčevićem. Stalno smo se sretali zbog motora pa smo ‘usput’ snimili pjesmu 'Bajkerska' - kaže Sandi kojeg iz prošlosti prati nadimak 'Otrov za missice'.</p><p>- Ni sam ne znam kako mi je uspjelo osvajati missice. Pjesma ‘Žena budi mi ti’ je još uvijek tu, brak je propao, ali umjetnost je ostala - objašnjava Sandi kojeg smo potom morali pitati i koga smatra najzgodnijom hrvatskom pjevačicom.</p><p>- Ja si ne mogu pomoći, sa Severinom se znam od davnih dana, tako da ona. Pozdrav Seve! - izvukao se rođeni Opatijac.</p><p>Od njegovih početaka glazba je dobivala i nove izvođače i nove žanrove pa nas je zanimalo što Sandi misli o promjenama u glazbi od kraja prošlog stoljeća pa sve do danas.</p><p>- Glazba se jako promijenila i to na lošije. Zatvorili smo se u uske okvire. Mislim da smo se podijelili na dvije opcije, kao u politici, na preruralnu glazbu ili na preurbanu… nema sredine - kaže Sandi.</p><p>Najdraža suradnja u karijeri mu je s njegovim idolom Tifom s kojim je radio na pjesmi 'Svadba', a ispričao nam je i jednu anegdotu s legendarnim Sarajlijom.</p><p>- Tražili smo ga po Sarajevu po cijeli dan kada je bilo dogovoreno snimanje, ali to je normalno za njega. Na to sam bio spreman - rekao nam je kroz smiješak.</p><p>Razdoblje korone negativno je utjecalo na sve segmente društva pa tako i na glazbu te glazbenu industriju, ali Sandi je ipak pronašao način da bude produktivan.</p><p>- Prvo sam bio u depresiji i mislio sam da više nikad neću pjesmu napisati. Ipak, u meni se probudio neki prkos i napisao sam najveseliju pjesmu ikad, a to je ‘Naša mala tajna’ - zaključio je Sandi.</p><p>Sve Sandijeve odgovore na 24 pitanja pogledajte na <a href="https://www.youtube.com/user/24sata?sub_confirmation=1">YouTube kanalu 24sata.</a></p>