Šarmer iz Gajnica, ponavljač, političar ili zavodnik: Tko ulazi u veliko finale Rap Camp showa?

Zavodnik, šarmer iz Gajnica, bivši političar, ponavljač iz prošle sezone, opaki freestyler i hip-hop fanatik. Ovi dečki bore se za ulazak u finale JoomBoos Rap Campa, a evo zašto oni misle da zaslužuju pobjedu

<p>Iako su si u showu opaka konkurencija, zapravo se ne gledaju na taj način. Jedni u drugima vide kolege i nekoga s kime će raditi show na domaćoj sceni.</p><h2>Lovre Crvelin, bivši političar iz Fil Tilenova tima</h2><p>- Ne gledam na druge kandidate kao na konkurenciju nego kao na ljude s kojima mogu u budućnosti surađivati, družiti se i stvarati nove hitove. Za mene strah ne postoji nigdje u životu, samo ljubav - rekao je Lovre Crvelin, nekadašnji kandidata za šibensko-kninskog župana i strastveni reper koji se u svojim tekstovima dotiče uvijek društveno aktualnih tema.</p><p>- Obje pjesme koje je naš tim napravio dosad, 'Milan Bandić' i 'Lockdown', nisu bile random stvari, već imaju poruku i pouku za djecu i odrasle. Također, spotovi su nam bili najjači. Osim toga, ja sam pokazao da mogu repat, pjevati, plesati u tigrastim gaćicama, ali i baciti najviše riječi u sekundi - siguran je u sebe i kaže, ako pobijedi, čeka nas rap album kakav regija još nije vidjela. U budućnosti bi volio surađivati s TBF-om, Hiljsonom na kojeg ima 'crush' još i prije nego je show počeo, a i mentor Fil Tilen mu je već obećao suradnju.</p><p>- Fil Tilen mi je već u prvoj epizodi Rap Campa obećao suradnju, već imam i tematiku u glavi, držim ga za riječ - dodaje.</p><h2>Džemal Begić, opaki freestyler i drugi Tilenov kandidat</h2><p>Još jedan član Tilenova tima koji se bori za ulazak u finale je i Džemal Begić, za sebe kaže da će publiku najviše šarmirati svojom egzotičnom (ćelavom) frizurom i bojom glasa. </p><p>- Ako pobijedim na Rap Campu, pripremat ću album s nekoliko komercijalnijih stvari preko kojih bi ljudi čuli za mene i tako došli do onih pjesama "iz duše" koje inače vjerojatno nikada ne bi čuli - kratak je Džemal, koji za protukandidate kaže da su mu ozbiljna konkurencija još od početka showa, samo su im zadaci iz epizode u epizodu sve teži, a samo najbolji će se znati dokazati prije samog finala.</p><h2>Dorian i Karlo dečki su iz Stokina tima, a Karlo je i Stokin favorit</h2><p>Stokine uzdanice iz tima su ponavljač Dorian Begić, koji je u showu već drugi put te Karlo Kreš Š, dečko iz Gajnica kojeg Stoka smatra najboljim u showu i kojemu, bez zadrške, predviđa pobjedu ove sezone.</p><p>- Mislim da sam se u ovoj sezoni istaknuo od ostalih kandidata po tome što sam pisao smislene tekstove, nisam slagao rime tek tako, bez veze, i u svaku sam izvedbu dao sebe i svoju energiju - objašnjava Karlo, koji obećaje da će 'rasturiti' domaću rap scenu čak i ako ne pobijedi u showu. </p><p>- Spremam vam spektakl kakav još niste vidjeli - kratak je Karlo.</p><p><strong>Dorian</strong> je, s druge strane, ove sezone mnogo sigurniji o sebe nego što je bio prošle, i smatra da ove godine sve odrađuje profesionalnije nego dosad. </p><p>- Ako pobijedim, možete očekivati svašta, a od ljudi s domaće scene s kojima bih volio snimati moram izdvojiti mog mentora Stoku i Hiljsona Mandelu. Bila bi mi čast surađivati s njima - kaže.</p><h2>Hiljson se kune u svoje kandidate, Bornu i Leona</h2><p>Posljednji tim je Hiljsonov tim, a dva preostala kandidata u koja se kune frontmen KUKUS-a su zavodnik Borna Čimbur i totalni rap fanatik, Leon Dizdarević. </p><p>- Mislim da sam se, među ostalim kandidatima ove sezone, istaknuo svojom karizmom. Publika je pokazala da to cijeni dosadašnjim glasovima, i na tome im zahvaljujem, a odluku o tome hoće li i dalje nastaviti glasovati za mene i hoće li me poslati u finale ostavljam samo njima - objašnjava Borna. </p><p>Njegov izravni konkurent iz tima,<strong> Leon,</strong> veliki je favorit ove sezone, bok uz bok s Karlom Krešom, a on je, kaže, ovdje stvarno da se dobro provede.</p><p>- Iskreno, nije mi toliko važno hoću li pobijediti ili ne. Mislim da sam se istaknuo drugačijom bojom glasa, da radim dobro dosad u showu, ali sam stvarno ovdje došao da se, prije svega, baš dobro zabavim. Usput sam upoznao i stvarno dobre ljude, i to mi je dovoljno - skromno kaže Leon, ali je svoj zadatak u petoj epizodi ipak odradio jako dobro i time učinio korak bliže finalu od kojeg toliko bježi u svojim odgovorima.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU, POLUFINALNU RAP CAMP EPIZODU:</strong></p><p>U petoj epizodi kandidatima su njihovi mentori zadali nekoliko zadataka, a oni su ih morali izvesti najbolje što znaju. Kako su se snašli u nastavljanju rima, kako je izgledalo repanje dok su visjeli s trapeza i tko se najviše iskazao pogledajte u <strong>novoj epizodi na JoomBoos YouTubeu</strong>. A zatim <strong>dajte glas svojem favoritu SMS-om ili pozivom na dolje navedene brojeve. Vi odlučujete tko ide u finale, a vremena za glasovanje imate još samo do podneva.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>