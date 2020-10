Seksi Lille postala glumica na setu 'Firme': Bilo je baš odlično!

Lidija Bačić nedavno je izbacila novi album 'Revolucija', a uskoro će se pojaviti u jednoj od epizoda 'Firme', novog serijala 24sata oriđiđi produkcije. Evo što iskusniji kolege glumci sa seta kažu o suradnji s njom

<p>Bilo je baš odlično. Trema nije postojala. Ekipa je bila odlična, kao i energija. Drago mi je da sam bila gošća, rekla je nakon snimanja Lidija Bačić. Pojavljuje se u jednoj od epizoda 'Firme', novog serijala <strong>24sata oriđiđi produkcije </strong>koji možete pratiti na svim našim platformama<strong> - YouTube, Facebook, Instagram, 24sata.hr i Tik Tok.</strong> Pjevačica tumači samu sebe tako da se nije morala puno pripremati za set. Iskusniji glumci iz serijala, pohvalili su njezin angažman.</p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU NOVOG SERIJALA 24SATA ORIĐIĐI PRODUKCIJE - 'FIRMA':</strong></p><p> - Lille nije bila loša. Dala se maksimalno u zadatak i mislim da će biti super! - rekao je glumac Marko Braić, koji igra ulogu tihog i plašljivog Lovre. Njegov kolega Zoran Pribičević, u seriji sveznajući šef, našalio se oko Lidijine glume.</p><p>- Želite iskreno ili da muljam? A gledajte, uz puno rada i uz moje pravilno vodstvo, dalo bi se to fino izbrusiti - rekao je. Najbitnija u svemu je riječ redatelja Igora Barberića koji smatra da je za tu epizodu 'Firme' Lille bila pun pogodak.</p><p>- Teško je pričati o epizodi i njezinom pojavljivanju u istoj a da ne otkrijemo o čemu se radi. Lidija je bila jako profesionalna i odradila je svoj dio kako treba. Za sada samo to, a na vama je da pogledate epizodu - rekao je.</p><p>Pjevačica svakako pomiče granice te je nedavno šokirala s naslovnicom novog albuma 'Revolucija'. Na sebi nema odjeću već ljepljivu traku s kojom pokriva intimne dijelove.</p><p>- Album 'Revolucija' je definitivno moj najbolji potez u karijeri. To je priča koju smo gradili moj producent Fayo i ja. Različitim stilovima pjesama pokazujemo sav moj dijapazon - rekla je.</p><p><strong>POGLEDAJTE 'FIRMU': Ono kad dolazi strani investitor</strong></p><p>Serijal 'Firma' dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Pratite nas na <a href="https://youtu.be/Fp0Diumrjto">YouTube kanalu 24sata,</a><a href="https://www.facebook.com/24sata">Facebooku 24sata,</a> na <a href="https://www.24sata.hr/">24sata.hr,</a> a kratke isječke iz serijala gledajte na <a href="https://www.instagram.com/24sata.hr/?hl=hr">Instagramu</a> i <a href="https://www.tiktok.com/@alijatovolim/video/6883414068443630849">Tik Toku.</a></p><p><strong>A DOK LILLE ČEKATE U 'FIRMI', POGLEDAJTE NJEZINU LUDU VOŽNJU SA ŠEBALJEM: </strong></p><p> </p><p> </p>