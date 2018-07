Selena dobila Lukino pismo, ali i dres: Sad te volim još i više...

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Mama! Gle! Luka Modrić je odgovorio na moje pismo! Vidi mama, tu je i njegov dres! I lopta. Mama, daj mi pročitaj što mi je napisao, uzbuđenim je glasom jučer majci Moniki govorila Selena Brunaji (5).

Očiju raširenih od ushita i nevjerice proučavala je svako slovo na tom komadu papira koji za nju ima neprocjenjivu vrijednost. Sitnim prstićima prebirala je po vrećici Hrvatskog nogometnog saveza i užurbano iz nje vadila pregršt darova. Svaki privjesak, bilježnicu, nogometnu loptu i šiltericu razgledavala je s posebnom pažnjom. A njezina majka Monika (39) uživala je u toj velikoj sreći svoje djevojčice. Svaki njezin osmijeh, cika, u dahu izgovorena riječ i rečenica davali su joj snagu, optimizam i hrabrost.

- Rekla sam Seleni da će je doći slikati teta fotografkinja i da imam iznenađenje za nju. Ona je bila uvjerena da će doći Luka Modrić, izlazila je ispred kuće i čekala ga u haljinici koju si je odabrala. Ali kad je vidjela pismo, oduševljenju nije bilo kraja! Ona je toliko sretna što joj je odgovorio na pismo da vam ja riječima ne mogu opisati. Sad ga voli još i više! A kako ga je u pismu pozvala da dođe u Dalj, sad očekuje da će i doći. I ja nju ne mogu razuvjeriti - govori nam Monika. Osim Luki Modriću i Hrvatskom nogometnom savezu, od srca zahvaljuje svima koji su se na bilo koji način uključili u ispunjenje želje njezinoj curici koja se bori s teškom bolešću, akutnom limfoblastičnom leukemijom.

A sve je krenulo sa Svjetskim nogometnim prvenstvom u Rusiji, kad je Selenu oduševio naš kapetan “vatrenih” Luka Modrić. Željela mu je dječjim riječima poručiti koliko joj znači njegov trud i njegova igra s kojom ju je oduševio. Budući da ne zna pisati, starijoj sestri diktirala je što da napiše Luki i svaki dan majku ispitivala je li poslala pismo njezinu najdražem nogometašu. Pozvala ga je i da je posjeti u njezinoj kući u Dalju, gdje će mu napraviti piknik.

- Nisam više znala što ću i kako da dođem do Luke Modrića, i ovim putem zahvaljujem svim ljudima koji su ‘šerali’ to Selenino pismo, koje je na kraju došlo do Luke - zahvalna je majka Monika.

Dodala je kako Selena dres, loptu i pismo ne ispušta iz ruke. Ne dopušta čak ni mlađem bratu da ih takne. Majci je već najavila da će spavati s dresom i loptom te pismom ispod jastuka. I povjerila kako se nada da će joj možda ipak jednog dana Luka doći na vrata.

Ljeto će provesti u Dalju

Obitelj Brunaji ovoga ljeta neće ići na more, nego će ga provesti u Dalju. Selena je nedavno prekinula kuru kemoterapije koju joj je majka davala kod kuće, a sad uzima samo kapi D vitamina jer je od kemoterapije bole ruke, noge i kosti. Iako su nalazi sad uredni, svakog mjeseca mora raditi krvne pretrage, a u listopadu je očekuje nova punkcija koštane srži.