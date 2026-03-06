Crnogorski pjevač Sergej Ćetković ovu subotu ima drugi veliki koncert u Areni Zagreb uoći Dana žena i svog 50. rođendana. Poslušajte njegove odgovore na 24 pitanja
Sergej Ćetković o ritualu pred koncert: 'Prvo rakija, onda 'Oče naš' kao da skačem iz aviona'
To je bila ljubav na prvi pogled još od radijskog festivala u Opatiji kada sam se prvi put predstavio u Hrvatskoj i došli smo do toga da imam već drugu Arenu i toliko predivnih druženja ne samo u Zagrebu već u cijeloj Hrvatskoj - opisao nam je Sergej Ćetković odnos s hrvatskom publikom.
Njegove pjesme poput 'Na prvi pogled', 'Pogledi u tami', 'Ljubav', 'Oči nikad ne stare', 'Kofer' i mnoge druge, potaknu emocije i kod najsnažnijih. A često su dijelom najljepših ljubavnih događanja. Pa se Sergej prisjetio i jedne prosidbe na svom koncertu.
- Momak koji je trebao zaprositi curu bio je toliko crven od straha da sam ga jedva prepoznao. Kada smo se sastali, oni su išli ispred mene na pozornicu, a ona je išla za njim i govorila mu: 'Vidjet ćeš kad dođemo doma' - ispričao je smiješnu anegdotu s koncerta u Sava centru u Beogradu.
Sergej će na dan koncerta u Areni Zagreb proslaviti i svoj 50. rođendan, a evo koji mu je najdraži poklon za rođendan ikada.
- Ima ih puno, ali moja karikatura mi je jedna od dražih. Čini mi se da je to bilo za četrdeseti rođendan. Ja sa velikim nosom - otkrio je Sergej.
A otkrio nam je i svoj ritual prije svakog koncerta.
- Prvo rakija, onda 'Oče naš' i onda se pozdravim sa svima kao da skačem iz aviona - našalio se.
Prisjetio se i svojih početaka te dao savjet mladim kolegama.
- Kada sam se počeo baviti ovim poslom, jedina prilika bio je novinar i kamera, televizija... Nije bilo društvenih mreža. Tako da je bio duži put, ali ja gledam na ovo kao maraton, a ne kao trku na 100 metara jer želim da moja karijera traje. Treba biti pametan i strpljiv i ne vjerovati toliko u brzinu - savjetovao je Sergej Ćetković.
Pogledajte i 24 pitanja:
