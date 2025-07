Silvija i Dženifer iz 'Ne bi on nikad' otkrile što im je 'red flag' na prvom spoju: 'Ne može pivo'

Dođe na spoj i krene govoriti o Thompsonovom koncertu?

- Možda mi želi ispričati kao mu je bilo - rekla je Dženifer i podigla zelenu zastavicu.

Dok je Silvija odmah podigla crvenu zastavicu i zaključila.

- Ako je po onoj vrućini išao na Thompsona stvarno ima volje.

Silvija i Dženifer dvije su prijateljice is Splita koje su se upoznale preko zajedničke prijateljice i našle u ideji da razne ljubavne situacije pretvore u skeč. Uglavnom se radi o situacijama kada žene opravdavaju postupke svojih partnera zbog uvjerenja 'ne bi on nikad', a ove humoristične Splićanke prezentiraju do kud ide granica ženske tolerancije.

U ovom TikTok izazovu djevojke su ocjenjivale koja situacija ili izjava na prvom spoju može dovesti do drugog spoja, a koja nikako ne, odnosno koja je 'red flag'.

Od sedam situacije, složile su se samo u tri, a jedna je horoskop. Je li u redu da muškarac na prvom spoju pita 'Što si po horoskopu'?

- Moramo znati jesmo li kompatibilni ili nismo jer ako je djevica - ne može - objasnila je Silvija.

Je li 'red flag' ili 'green flag' da muškarac na prvom spoju pije pivo iz boce?

- Ne može uopće piti pivo - nemilosrdna je Silvija.

Dok je Dženifer zaključila da njoj očito ništa nije red flag, osim posljednje situacije. Pogledajte u videu na YouTube kanalu, TikToku i ostalim platformama 24sata.

