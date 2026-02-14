Valentinovo je pa smo tim povodom pitali Zagrepčane sjećaju li se prvih spojeva i prvih simpatija. Pogledajte što su nam rekli
VOX POPULI
Sjećate li se prvog spoja: 'Ne očekujte odmah previše...'
Tko se ne bi sjetio prve simpatije, prvog izlaska, rekla nam je gospođa koju smo povodom Valentinova pitali o prvim izlascima i ljubavima.
Svačija su iskustva drugačija, no zasigurno ih svi pamtimo. Tako nam je jedna prolaznica rekla da pamti kada joj je muškarac prišao u kafiću.
- Sjedila sam, momak je došao i rekao mi da mi je morao prići jer nikada nije vidio ljepši osmijeh - otkrila nam je.
Prolaznike smo pitali i za savjete o izlasku na prvi spoj.
- Treba biti više mašte, ništa umjetno. Ne očekujte odmah previše od prvog spoja - rekli su nam.
