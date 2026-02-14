Sjećate li se prvog spoja: 'Ne očekujte odmah previše...'

Tko se ne bi sjetio prve simpatije, prvog izlaska, rekla nam je gospođa koju smo povodom Valentinova pitali o prvim izlascima i ljubavima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svačija su iskustva drugačija, no zasigurno ih svi pamtimo. Tako nam je jedna prolaznica rekla da pamti kada joj je muškarac prišao u kafiću.

- Sjedila sam, momak je došao i rekao mi da mi je morao prići jer nikada nije vidio ljepši osmijeh - otkrila nam je.

Prolaznike smo pitali i za savjete o izlasku na prvi spoj.

- Treba biti više mašte, ništa umjetno. Ne očekujte odmah previše od prvog spoja - rekli su nam.