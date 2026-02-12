Slovenka Zevin ide na Doru: 'Hrvatska mi je kao dom i prihvaćaju lude artiste'

Njezino umjetničko ime Zevin nastalo je obrtanjem izgovora Nives. Ova simpatična slovensko-hrvatska kantautorica Nives Cilenšek bori se ovog vikenda za najbolju pjesmu na Dori 2026., a ono što zasigurno neće nedostajati na pozornici su boje.

- Sebe bih opisala šašavom, šarenom i drskom. A razlika između Zevin i Nives je ta što se Zevin može izraziti i prepustiti ludosti, a Nives je više stroga - odgovorila je.

Otkrila nam je i da je njezina žarko roza kosa zaista prava te da joj kosu boja mama.

Ono što nas je iznenadilo je Zevin najdraži grad na Balkanu.

- Najdraži grad mi je Cres jer je kao džungla, ali mirna - rekla je Zevin.

Njezina pjesma 'My Mind' s kojom će se predstaviti na Dori na drugoj polufinalnoj večeri govori o Balkanu, napuštanju doma, ali i istovremeno prihvaćanju svoje kulture i identiteta.

- Hrvatsku sam odlučila predstavljati jer se ovdje osjećam kao doma i jer prihvaćaju lude artiste - iskreno nam je odgovorila.

Najavila je i novi album te puno novih hitova. Ova mlada pjevačica čak i kada ne piše pjesme ne izlazi iz svoje kreative.

- Najčešće crtam, izrađujem art kolaže ili šetam sa svojim psom Rorijem - otkrila je.

Koji joj je najveći strah, koju poruku želi poslati europskoj publici te na kojoj pozornici želi još nastupati, pogledajte u 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata.

