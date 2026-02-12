Obavijesti

Video

Komentari 0
24 PITANJA

Slovenka Zevin ide na Doru: 'Hrvatska mi je kao dom i prihvaćaju lude artiste'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: < 1 min
Slovenka Zevin ide na Doru: 'Hrvatska mi je kao dom i prihvaćaju lude artiste'
Foto: 24sata Video

Slovensko-hrvatska kantautorica Nives Cilenšek, umjetničkog imena Zevin, predstavit će se na ovogodišnjoj Dori s pjesmom 'My Mind'. Pogledajte zašto je odlučila predstavljati Hrvatsku

Admiral

Njezino umjetničko ime Zevin nastalo je obrtanjem izgovora Nives. Ova simpatična slovensko-hrvatska kantautorica Nives Cilenšek bori se ovog vikenda za najbolju pjesmu na Dori 2026., a ono što zasigurno neće nedostajati na pozornici su boje. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Sebe bih opisala šašavom, šarenom i drskom. A razlika između Zevin i Nives je ta što se Zevin može izraziti i prepustiti ludosti, a Nives je više stroga - odgovorila je. 

Otkrila nam je i da je njezina žarko roza kosa zaista prava te da joj kosu boja mama. 

Ono što nas je iznenadilo je Zevin najdraži grad na Balkanu. 

@joomboosyt @Zevin je ispunila svoj ‘Formular’ i otkrila s kim bi voljela surađivati 🤗 #Zevin #Dora #Eurovision ♬ Funk It Up - John Etkin-Bell

- Najdraži grad mi je Cres jer je kao džungla, ali mirna - rekla je Zevin. 

Njezina pjesma 'My Mind' s kojom će se predstaviti na Dori na drugoj polufinalnoj večeri govori o Balkanu, napuštanju doma, ali i istovremeno prihvaćanju svoje kulture i identiteta. 

- Hrvatsku sam odlučila predstavljati jer se ovdje osjećam kao doma i jer prihvaćaju lude artiste - iskreno nam je odgovorila. 

Najavila je i novi album te puno novih hitova. Ova mlada pjevačica čak i kada ne piše pjesme ne izlazi iz svoje kreative. 

- Najčešće crtam, izrađujem art kolaže ili šetam sa svojim psom Rorijem - otkrila je. 

Koji joj je najveći strah, koju poruku želi poslati europskoj publici te na kojoj pozornici želi još nastupati, pogledajte u 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata. 

Pogledajte video: 

VIDEO
Pobjednik Dore 2025, Marko Bošnjak, odgovorio je na 24 pitanja i otkrio hoće li mijenjati nastup za Eurosong, s kojim natjecateljima je već u kontaktu, a ispričao je i anegdotu iz showa 'Tvoje lice zvuči poznato' | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jan Kerekeš o spotu za 'Mucho Macho': 'Bubnjar se najviše namučio s četiri žene oko njega'
REAKCIJA

Jan Kerekeš o spotu za 'Mucho Macho': 'Bubnjar se najviše namučio s četiri žene oko njega'

Marijači, bilderi, kaskaderi, djeca - sve se to može naći u spotu pjesme 'Mucho Macho' s kojom se Cold Snap predstavlja na Dori. Pogledajte što nam je o spotu otkrio frontmen benda Jan Kerekeš
Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
IMAO JE 48 GODINA

Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026