Snaha šokirala buduću svekrvu izjavom: 'Nisam to očekivala'

Stvarno si me iznenadila, nisam ovo očekivala, komentirala je svekrva Ruža nakon izjave njezine buduće snahe Nele. U novoj epizodi serijala 'Tko mi bolje kuha?', koji se emitira na YouTube kanalu 24sata, kuhale su identično jelo za svog sina, odnosno dečka, Denisa.

Denis je odabrao kako će djevojka Nela i majka Ruža za njega pripremati rižoto s tikvicama i kozicama. Nakon što skuhaju jelo, Tommyjev chef Fabricio Vežnaver, jela će servirati identično, kako bi Denisu bilo još teže pogoditi tko je pripremio koje jelo. Nakon prvotnog šoka nakon što su saznale što moraju pripremati, Nela i Ruža su u Tommy dućanu nabavile namirnice i bacile se na kuhanje.

- Kada kuhamo zajedno, najviše se ljutim kada mi svekrva diže poklopac. Taman sam poklopila i sad se ona našla podizati poklopce - istaknula je snaha Nela.

Svekrva Ruža priznala je da je svjesna toga i da zna da to njezinoj budućoj snahi smeta, no, ne može si ponoći. Iako je ovoga puta Nela to htjela spriječiti time što nije izvadila poklopce, Ružu to nije omelo da svrati to njezine radne površine i zaviri u lonac.

- To izgleda drugačije od mojeg. Tvoje izgleda bolje, ali ipak ću ja to bolje pripremiti - komentirala je Ruža.

Kako se kuhanje bližilo kraju, i svekrva i snaha su se sve više opuštale. Zezale su se tijekom pripreme jela, no, ipak je snaha šokirala svekrvu izjavom.

- Razgovarat ćemo još od tome - dogovorile su se svekrva i buduća snaha nakon ovih saznanja.

Kada su pripremile svoja jela, Tommyjev chef Fabricio Vežnaver je servirao jela identično kako bi Denisu bilo što teže pogoditi tko je pripremio koje jelo. Također, chef je bio strog i prokomentirao da niti jedno od ovih jela nije pravi rižoto.

Dok je Denis sjedio za stolom i probavao jela koje su mu majka i djevojka pripremile, vidjela se nervoza, a nakon što je probao jedno od jela, prokomentirao je:

- Ovdje fali soli. Mislim da je mama skuhala to jelo - rekao je Denis.

