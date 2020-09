Srpski zavodnik Saša Kovačević: 'Cijelu karantenu sam pjevao Oliverove pjesme, on mi je idol'

Ove godine je izbacio četiri pjesme, a svaka od njih ima nekoliko desetina milijuna pregleda na YouTubeu. Jedan od najslušanijih regionalnih glazbenika Saša Kovačević otkrio nam je kako je spreman za ulogu ocu

<p>U Dominikanskoj Republici sam naučio plesne korake jer su oni začetnici bachata ritma. Ne mogu reći da sam bio baš najsjajniji, ali bilo je dobro za potrebe snimanj, rekao je pjevač Saša Kovačević, koji slovi kao jedan od najvećih zavodnika na regionalnoj sceni. U posljednjih nekoliko mjeseci objavio je četiri pjesme, sve u latino ritmu, a za potrebe spotova "pobjegao" je u Latinsku Ameriku. U spotovima pleše s latino ljepoticama, a nas je zanimalo gdje je pronašao atraktivne djevojke.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S SAŠOM KOVAČEVIĆEM: </strong></p><p>- U Dominikanskoj Republici nismo mogli pronaći adekvatne modele, odnosno djevojke za naš spot. Djevojke su došle iz New Yorka. Što se tiče prethodnih spotova, uglavnom gdje se nalazimo tamo i nađemo agenciju koja nam pomogne u tome - rekao je. Srpski mediji često pišu kako je od jedan od rijetkih zvijezda s njihove scene u čijem opusu nema baš niti jednog skandala. No, često ga uspoređuju s Rickyjem Martinom i J Balvinom.</p><p>- Pretpostavljam da je ljudima sličan pravac s obzirom da radimo reggaeton. Producentska ekipa koja radi s J Balvinom je radila i na mome projektu - rekao je. Saša je niz godina na sceni, a proslavili su ga hitovi "Slučajno" i "Temperatura". A vidi li se u trapu, pravcu kojem se okreće sve više regionalnih glazbenika?</p><p>- Ne vidim se u trapu, ali nikad ne reci nikad. Kroz godine sam razne žanrove ubacivao u svoju glazbu - rekao je Saša.</p><p>Za pjesmu "Idemo do mene" angažirao je čak i Nikolinu Pišek Ristović. </p><p>- O njoj mislim sve najljepše. Nikolina je veliki profesionalac i tako pristupa poslu. Prvi put smo imali takvu suradnju. Ona se zaista izvanredno snašla. Bio je pun pogodak - rekao je. Jedan je od najvećih obožavatelja Olivera Dragojevića, a njegove pjesme pjeva još od djetinjstva.</p><p>- Jako sam povezan sa svim Oliverovim pjesmama jer mi je on idol još od malih nogu. Znam svaku njegovu pjesmu napamet. Čitavu karantenu proveo sam svirajući i pjevajući ih, rekao je. </p><p>U Beogradu ga svi poznaju, a na društvenim mrežama prati ga milijunska publika. Pitali smo ga smeta li mu ikad toliko pažnje. </p><p>- Apsolutno ne. Ja sam lav u horoskopu. Jako volim pažnju, a i sam poziv koji sam odabrao je vezan za showbiznis i sve vezano za to privlači dosta pažnje - rekao je. U dugogodišnjoj je vezi s djevojkom Zoranom, a otkrio nam je i kad bi moglo biti vjenčanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Moja životna metamorfoza se odvija upravo sada ako gledamo s aspekta glazbe jer je ovo drastična promjena u odnosu na sve moje prethodne pjesme. Što se tiče privatnog života, mislim da će prava metamorfoza doći kad se okušam u ulozi oca - rekao je te dodao kako je spreman na sve.</p><p>Cijeli intervju pogledajte na <a href="https://youtu.be/3Zl75vHu1eQ">YouTube kanalu 24sata.</a></p><p> </p>