Stavlja si pauke na lice: 'To me opušta, uopće me nije strah' Neki se poslije radnog dana odmaraju uz televizor ili toplu kupku, a neki su to zamijenili nečime malo ekstremnijim. Tarni Roebuck (27) iz Australije dopušta da joj pauci gmižu po licu jer je to opušta...