Stoka natjerao Šebalja da repa ‘Zeko i potočić’: 'Ne znam to...'

Za okretanje pod ručnom dajem ti apsolutno čistu desetku, a za drift nula. Imat ćemo dodatne sate pa možda još nešto zaradim, poručio je je Juraj Šebalj Marinu Ivanoviću, poznatijem kao Stoka. Prepustio mu je volan u emisiji 'Zvijezde vrište', a Stoka ga je ugodno iznenadio. Poligon je prošao za 13 sekundi, a cilj mu je u idućoj godini pasti ispod deset sekundi.

- Ja ću njemu dati satove repa, a on meni satove vožnje na pisti i onda ćemo sljedeće sezone vidjeti što je naučio on, a što sam naučio ja - izazvao ga je poznati hrvatski reper. Naime, Šebalj je morao odrepati stihove pjesme 'Zeko i potočić', ali mu nikako nije išlo. No zato je Stoki vožnja sa Šebaljem došla kao dobra inspiracija.

Ulična super zvijezdo, uplaši me, urlao je prije nego što je ušao u automobil s njim, a zatim je Katici obećao da će je naučiti repati.

- Samo jako danas. To buraz. Jak si. Dosad nisam imao ovakvo iskustvo, ali pratim tvoje videe i dugogodišnji sam obožavatelj. Počašćen sam. Ovo je jedno jako specifično i lijepo jutro - rekao je Stoka, koji je bio toliko uzbuđen da nije skinuo osmijeh s lica. Kaže kako mu je adrenalin sa Šebaljem u autu skočio isto kao kad sluša Targeta kad repa.

Za sebe kaže kako je dečko s Kvatrića poznat po tome što je reper, no najponosniji je na svoj edukativan rad, odnosno monodramu ‘Stara škola kreka’.

- Oni koji su odrasli u moje doba i uz moju glazbu su sad 40-godišnjaci. No, sa suradnjom s JoomBoosom sam dobio mlađu publiku koja ima između deset i 15 godina. Oni sa svojim roditeljima često dođu na moju predstavu - rekao je.

