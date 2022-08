Stole kao Gladijator: 'Navijačka himna grmila je iz Arene, a spot smo snimali i na polju i na rijeci'

Hodali smo kroz žitno polje, snimali na rijeci... Svaki dio Hrvatske koji smo prošli dok smo snimali spot bio je na svoj način prekrasan, prisjetio se Marin Ivanović Stole samo jednog dana snimanja video spota za 'Jedna je Croatia'.

- Kad smo snimali ispod Krčkog mosta, tamo je bio i moj punac koji me vozio na gliseru, a ja sam bio na provi s raširenim rukama kao u ‘Titanicu’ dok nas je dron cijelo vrijeme pratio i snimao, dodao je.

U tom novom navijačkom hitu ujedinili su se on, poznati domaći treper Hiljson Mandela i divne Sestre Palić, a prva je to navijačka pjesma u kojoj najveći dio iste iznose upravo ženski vokali. Snagu domoljublja i ljubav prema domovini nisu pokazali samo pjevanjem i repanjem, već i scenama Lijepe Naše koje oduzimaju dah. A uz to su upoznali i ljude koji su bili oduševljeni time što rade i što će to uskoro moći čuti i vidjeti.

- Posebno nam je lijepo bilo snimati u pulskoj Areni. Kad smo došli, taman je ondje bilo nekoliko razreda klinaca iz Splita koji su bili na maturalcu. Kad su me vidjeli, odmah su dotrčali da se slikamo, njih stotinjak. I to je bila baš posebna scena. Ja repam usred Arene, fotkam se s njima, sve je puno turista i svi nas zajedno snimaju, fotkaju, ma čudo - prisjetio se Stole.

Pjesma izlazi ovog petka točno u 12:00 sati ekskluzivno na JoomBoos YouTube kanalu. Tada ćete moći čuti najmoćniji i dosad neviđeni način izvođenja jedne navijačke pjesme na ovim prostorima, a spot, za koji je zadužena 24sata Oriđiđi Video, JoomBoos i REDesign ekipa, oduzet će vam dah. Pripremite se na navijačko ludilo ususret Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali se spremite i za pjevušenje ove pjesme i puno duže!

Osim toga, na 24sata Oriđiđi YouTube kanalu moći ćete pratiti live emisiju sa Stoletom i Hiljsonom Mandelom od podne, u kojoj će nam otkriti pikanterije sa snimanja i odakle im inspiracija za ovaj hit.

