Ispovijedati se ne može preko društvenih mreža, ali treba iskoristiti sve druge blagodati koje nam pružaju. Sa svojom subraćom iz samostana sam se aktivirao po tom pitanju. S ljudima možemo razgovarati i nekada im je puno lakše preko Instagramu pričati o nekom problemu ili na TikToku naučiti nešto novo, rekao nam je svećenik fra Ivan Lotar u serijalu ’10 bizarnih pitanja’ na YouTube kanalu 24sata.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA donosi vam odgovore na čudna, zanimljiva, bizarna i često postavljana pitanja. Na bizarna pitanja vezana uz njihovu struku, odgovarat će kuhar, ginekolog, estetski kirurg, bodybuilder a u ovoj epizodi, to je učinio svećenik.

Ivan Lotar sa zagrebačkog Svetog Duha je i influencer. Na svom TikTok profilu nastoji educirati ljude po pitanju vjere, a isto radi i na Instagramu. Otvorio je profil ‘askfrapriest’ gdje su se brojni pratitelji obraćaju za savjete.

Ovoga puta, pred našim kamerama govorio je o egzorcizmu, jogi i vjeri.

- Svećenici se ne mogu baviti jogom, ali mogu se baviti tjelovježbom koja nije nužno vezana uz neku drugu religiju. Uvijek postoji opasnost miješanja povezivog i nepovezivog zato ne vidim potrebu za jogom, ali za kršćanina, pogotovo za svećenika, to nije prihvatljivo - objasnio je fra Lotar.

Ispričao nam je kako često obraća pažnju na suvremene filove i glazbu jer smatra da su oni odraz društva u kojem se nalazimo. Smatra da ne može raditi s mladima, ako ne zna što oni slušaju, gledaju i čime se bave.

Fra Lotar se dotaknuo i egzorcizma. Pojasnio nam je da postoje svećenici koji su obučeniji za vršenje egzorcizma te oni dobiju mandat od biskupa da se bave time. U Hrvatskoj je to organizirano tako da svećenici surađuju s psihijatrima.

- Ne gledam filmove o egzorcizmu jer smatram da u mnogočemu egzorcizam prikazuju previše dramatičnim. Da bi neku bio opsjednut u onom pravom smislu riječi, znam reći da se stvarno treba potruditi da bi bio opsjednut, stvarno treba duboko zaglibiti - objasnio je Lotar.

Dodao je kako je prisustvovao egzorcizmu te da to iskustvo nije bilo ugodno, ali smatra da je to važno za svakog svećenika, makar se ne bavili time. Kaže da je taj proces trajao par mjeseci, no on nije prisustvovao svakom slučaju.

- Neki ljudi u svemu vide đavla, ali treba biti racionalan - zaključio je fra Ivan Lotar.

