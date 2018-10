Tisuće ljudi s KSI-jem pjevalo: 'Sretan rođendan JoomBoos!'

Totalni JoomBoos jedini je youtuberski događaj u regiji koji je uspio okupiti i stare i mlade na jednom mjestu i oduševiti ih cjelodnevnim, raznovrsnim zabavnim programom, tortom, plesom, pjesmom, poklonima i neviđenom atmosferom.

Djevojčica Zara (11) došla je samo s tatom, koji isto obožava YouTube. Poručila je da joj je ovo najbolji dan u životu, a onda se ubacio i njezin tata.

- Došli smo ovdje iz Velike Gorice da se provedemo i da uživamo. Moja kćerka obožava youtubere, ali uz nju sam ih i ja počeo pratiti. Najdraži youtuber mi je LayZ i, evo, sad sam ovdje s njom da doživimo ovaj spektakl - poručio je njezin tata Tomislav.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Sinoć u 20 sati ovaj je spektakl u Areni Zagreb svečano zatvoren rezanjem rođendanske torte, dok su deseci tisuća ljudi u sav glas pjevali sretan rođendan JoomBoosu.

Iako umorni nakon cjelodnevnom nastupanja, 50-ak najboljih regionalnih i domaćih youtubera, zajedno s KSI-jem, još su se jednom popeli na pozornicu i otpjevali "Sretan rođendan", ali i novi JoomBoosov hit "Pola milijuna".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prije svečanog zatvaranja, na Totalnom JoomBoosu izmjenjivale su se vrhunske točke, a atmosfera koju je tisuće fanova, zajedno s YouTube zvijezdama, stvorilo u Areni bila je pozitivna i prekrasna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kad se oko 19 sati na pozornici pojavio slavni KSI, publika je bila u transu. Dozivali su ga prije toga u sav glas, a KSI je zatim na pozornici, s voditeljima Petrom Dimić i Ivanom Vukušićem, imao zanimljiv i zabavan talk show.

- Sviđa mi se Hrvatska. Svi su prema meni veoma dragi. Ipak, moram priznati da su u Hrvatskoj moji obožavatelji preludi. To je zaista istina. Pa pogledajte kako viču i skaču čim su me vidjeli. Vole me, a volim i ja njih - poručio je megapopularni Britanac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Svoje su hitove u Areni izveli i mladi pjevači Domenica, Lana Jurčević i Pravila igre, ali oduševljenje koje je nastalo kad su se oko 18 sati na pozornici pojavili popularni reper Stoka i LayZ nemjerljivo je. Njih su dvojica otpjevali svoj navijački hit "Moja Croatia", a publika je svaku riječ s njima pjevala u isti glas. Nakon nastupa dobili su ovacije i vrisak kakav se rijetko čuje.

Osim domaćih, i regionalni youtuberi imali su svoj show na pozornici. Baka Prase je zajedno sa svojim kolegama youtuberima izveo svoje najveće hitove, a fanovi koji su stajali u prvim redovima nakon nastupa su se fotografirali sa svojim idolom.

Autograme su u prvim redovima i po cijeloj publici dijelili i JoomBoosovi youtuberi, a veliko je oduševljenje izazvao LayZ kad je otpjevao svoj hit "Tko se boji vuka još". Publika je vrištala tijekom cijelog nastupa i pjevala u glas zajedno s njim.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Iako je prije nastupa imao ogromnu tremu, youtuber Dennis Domian pokazao je svoj izvanredan talent i izveo nekoliko izvrsnih covera popularnih pjesama. Kako bi mu pokazali da je izvanredan, svi ih publike vikali su kao jedan nakon što je Dennis otpjevao, a snažan pljesak je trajao nekoliko trenutaka.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

JoomBoosov youtuber Filip Dejanović TheSikrt na Totalnom je promovirao svoju novu knjigu "Gola istina: Bez cenzure", a neumornim je fanovima u JoomBoos kutku više od dva sata potpisivao njihove primjerke. Djeca su bila oduševljena.

Bilo je tu još mnogo zabavnih i zanimljivih nastupa, od magičnog showa Magic Leona do obaranja rekorda u flossu i nastupa regionalnih zvijezda Ruže Rupić, Alekse Perovića i ostalih, a koga smo god iz publike pitali kako im je, odgovor je uvijek bio "Genijalno".

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Obožavatelji su se ispred Arene počeli okupljati već prije 11 sati te su stvorili ogromne redove ispred dvorane, ali se isplatilo! Ovakav spektakl u regiji nikad nije viđen, a fanovi se i danas javljaju s dojmovima.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Moram vam priznati da mi je jučer u Areni bilo najljepše ikad. Ovo je ostvarenje svih mojih snova i bilo mi je najljepše u životu. Kad bi barem ovakvih događaja u Hrvatskoj bilo više, hvala JoomBoos - poruke su to koje stižu u inboks JoomBoosovog tima od sinoć. Ujedno, ovo govori da su fanovi zadovoljni i daju vjetar u leđa da se opet ostvari ovakav spektakl!