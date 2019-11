Tram 11: Nek' Kolinda pjeva, to su emocije prema Hrvatskoj

Meni je to fino jer je to domaći štih i vidi se Hrvatska u tome. To mi je O.K. od strane predsjednika da izražava svoje emocije i stav prema zemlji na takav način, komentirao je Target pjevanje Kolinde Grabar Kitarović.

- Ako misliš na stil pjevanja, ne pjeva - dodao je General Woo u šali.

Jedan od najznačajnijih hip-hop sastava na ovim prostorima Tram 11 sljedeće godine će, nakon više od 15 godina pauze, izdati novi album. Najavit će ga na nastupu drugog dana Pozitivnog koncerta, 23. studenog u Domu sportova.

Pitali smo Tramovce, između ostalog, što misle o legalizaciji marihuane:

- Ja sam za. Ne samo da bi mogli pušiti iz razonode i sporta. Mislim da bi to bio veliki poticaj za ekonomiju i mislim da bi se puno novaca zaradilo, pogotovo zato što smo turistička zemlja - komentirao je General Woo legalizaciju marihuane.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Za Vox Repuli otkrili su i što misle o youtuberima kao reperima:

- I dobro i loše, možda netko ispliva tko je dobar i tko je stvarno reper, ali u principu se sve svodi na klaune koji imaju svoje kanale i koriste ih za rap, ali zvuče katastrofa - oštro su komentirali.

