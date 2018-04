Treća sreća? Ines i Nikolina ponovno traže ljubav na selu

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Prijavila sam se kod Domagoja Škrobića, a privukao me je zbog toga jer je ambiciozni poduzetnik, rekla nam je Ines Petrić (44). U međuvremenu je odustao, a Ines se nada da će u showu nastaviti s traženjem ljubavi.

Muškarac mora znati što želi, imati stav, karakter i ciljeve za sljedećih pet godina, ispričala nam je Ines Petrić, koja se ponovno prijavila u show “Ljubav je na selu”.

Na televiziji je tražila ljubav već dva puta. Bila je na imanju Andra Bogunovića i kod Gorana Špehara. S Goranom je ostala u odličnim odnosima te se još posjećuju.

- Postala sam mu najbolja prijateljica, a s Androm nisam kliknula i više se ne čujemo - rekla je vlasnica frizerskog salona. Voljela bi upoznati biznismena jer je i sama poduzetnica, a sa svojim partnerom bi htjela proširiti biznis.

- Nije mi do love. Mogla sam se još prije tridesetih udati. Nudili su mi brak i lagodan život, ali novac mi nije cilj - rekla je Petrić. Kaže kako je uvijek sređena i našminkana pa dečki uvijek misle da ništa ne zna raditi. Istaknula je kako nije lijena i da se mnogi šokiraju kad im kaže što sve zna.

- Spavam četiri sata. Ujutro kuham pa odlazim na posao. Nakon toga idem u teretanu pa se bacam na kućanske poslove. Perem, čistim i peglam - pohvalila se frizerka. Zdrav život joj je važan, a ako njezin partner neće htjeti jesti njezinu zdravu hranu, Ines ima alternativu. Izjavila je da uvijek za svaki slučaj pripremi i nezdravu hranu pa svatko jede što želi. Kaže kako je, kao Kaštelanka, odgojena da se suprotstavi muškarcu.

- Nisam žena koja šuti, ali svojem ću partneru pružiti nezaboravne trenutke - govori Ines. Ima profile na svim društvenim mrežama, a aktivna je i na stranici za upoznavanje partnera.

- To sam napravila iz zezancije, a oni su se zalijepili za mene. Imam 200 nepročitanih poruka - rekla je. Nedavno je dobila i ponudu za brak od 30-godišnjeg Slavonca. Kaže kako je bila šokirana.

- Stupio je sa mnom u kontakt te rekao da hoće brak i djecu. Odbila sam ga, za mene to nije normalno. Velika sam vjernica i na taj potez odlučila bih se samo ako tu osobu dobro poznajem - izjavila je i dodala kako se ipak još ne vidi u braku. Tvrdi kako je nije lako osvojiti, a to je do sada uspjelo samo dvojici. Pada na Dalmatince, a Hercegovci su joj najveća slabost.

- Što kažu to i naprave, a Dalmatinci su pravi galebovi. Njih treba loviti - našalila se frizerka. Uz Kaštelanku, ljubav na selu ponovno je odlučila potražiti i Nikolina Cvek (26). Ovaj put se prijavila kod Josipa Ćiritovića (34) iz Benkovca.

- Dečko je stvoren za mene, mi smo srodne duše - rekla je trgovkinja iz Rijeke. Josip je rekao da traži poštenu djevojku s kojom bi se napokon skrasio, a Nikolina tvrdi kako ona ima te karakteristike. Kad se prijavila kod Gorana Špehara, kod kojeg je bila i Petrić, Cvek je rekla kako uvijek dobije baš ono što želi.

- Gorane, ženi me - poručila je tad farmeru iz Duge Rese. Ljubav u showu je iz drugog pokušaja pronašla Sandra Blažina (26). Prvo je osvajala farmera Mihaela, a već sljedeće godine je ugostila dečke na svojoj farmi pa se zaljubila u Tina Mirta, s kojim se nedavno i zaručila.