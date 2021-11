Odlučio sam se objasniti našu priču jer ju je većina ljudi pogrešno shvatila. To nije priča o seksu, prostituciji, drogi, zabavama. To je više priča o prijateljima, životnom stilu, slobodi, slobodi izričaja, rekao je Vitaliy Grechin.

Ovogodišnje ljeto posebno su obilježile fotografije golih djevojaka koje se obišle sve medije, a svoju verziju priče o tome nam je ispričao upravo njihov tvorac, Vitaliy Grechin koji je inače biznismen i bivši američki vojnik. Sličnu stvar napravili su i u Dubaiju gdje su se slikale gole na balkonu. Svi su završili u zatvoru. Grechin je tada rekao:

- Nisam napravio ništa loše, samo smo se zabavljali, ali naravno da mi je žao. Koštalo me to mjesec dana života, a zamislite samo sudske i putne troškove. Zbog toga mi se plače -objasnio je. Kada se situacija malo smirila, za 24sata je dodao.

- To je izašlo u javnost vrlo slučajno. Fotografija nikada nije trebala biti javna, objavljena ili reklamirana. Smiješna situacija je bila kada su se moje prijateljice željele slikati na balkonu uz predivan pogled nakon kupanja u bazenu. Očito je izazvalo čuđenje u cijelom svijetu i ljudi su željeli razgovarati o tome jer je to bilo nešto što ne možete vidjeti svaki dan - rekao je Vitaliy koji je rođen u SAD-u gdje je i služio u vojsci te išao na fakultet, no posao u financijama ga baš i nije uveseljavao.

Vratio se u zemlju svog porijekla, Ukrajinu, i pokušao implementirati neke od ideja koje je naučio u SAD-u. No, postojala je i rezervna opcija. Oduvijek je želio biti fotograf...

- Shvatio sam da ne mogu živjeti od fotografije jer moje slike nisu bile na razini nekoga tko je prepoznat kao vrhunski fotograf. Stoga sam odlučio dati drugim talentiranim ljudima priliku da ih kreiraju. Pozvao sam fotografe i videografe na svoja putovanja, skupa a svojim prijateljima da kreiramo nešto lijepo što svijet može vidjeti - objasnio je Grechin čije su zamisli uvijek bile eksplicitnije Radilo se od golim djevojkama na poznatim destinacijama.

- U posljednjih pet godina smo snimali puno sadržaja za cijeli svijet, poput Playboy-a, glazbenih spotova fotografiranja za poznate brandove te puno ostalih stvari na koje mogu biti ponosan - rekao je i dodao.

- Kada sam sjedio u zatvoru sam razmišljao što ću iduće napraviti, bez da sam znao koliko ću biti pritvoren. Napravio sam listu zemalja koje želim posjetiti, a u kojima nisam bio. Hrvatska i Crna Gora su bile jedne od njih i otkrio sam da su izrazito lijepe. Pošto je situacija bila pogrešno shvaćena tako da je stvorila sliku seksa, promiskuiteta, zabave i droga odlučio sam napraviti nešto po tom pitanju. Odlučio sam pokazati svijetu da su modeling i fotografiranje zapravo ljepota, umjetnost i inspiracija. Kao rezultat, predstavit ću svoju viziju umjetnosti i svojih kreacija koje stvaram zajedno s fotografima i curama koje ste mogli vidjeti sa mnom na raznim putovanjima u Dubaiju, Crnoj Gori, Hrvatskoj i drugim mjestima - objasnio je Vitaliy.

- Ovaj projekt je pokazatelj svijetu u što stvarno vjerujem a to su ljepota, prijateljstvo, stvaranje umjetnosti, predivne lokacije, putovanja i život koji te čini sretnim - zaključio je za kraj.