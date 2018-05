'Đuro je stao ispred konja da bi ga zaustavio, on ga je pregazio'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

U mjestašcu kraj Čakovca u nedjelju nešto prije 18 sati konj sa zapregom usmrtio svog vlasnika Đuru Vidovića (69).

U Mačkovcu ne pamte takvu tragediju. Kažu da je Vidović te nedjelje, kao uostalom svake nedjelje kad je bilo lijepo vrijeme, upregnuo svoja dva konja u kočiju te otišao na vožnju.

- Nisu vam to kakvi god konji. To su oni veliki, lijepi, sportski, crni konji. Često bi s njim bile njegova supruga i kćer, navodno su bile i u nedjelju na vožnji - priča nam mještanin.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1199849 / ]

Nakon šetnje Vidović se s kočijom vratio u dvorište i počeo skidati konje. Jednoga je raspremio i krenuo je osloboditi drugoga, no konja je nešto uplašilo i dao se u bijeg.

Vukući zapregu za sobom, istrčao je iz dvorišta na glavnu prometnicu. Kako smo se jučer i sami uvjerili, tamo je vrlo prometno i u oba smjera stalno prolaze automobili. No baš u tom času, kažu nam očevici, nije prolazilo nijedno vozilo.

Vjerojatno strahujući da konj u trku ne bi nekoga ozlijedio ili napravio kakvu štetu, Vidović je potrčao za njim iz dvorišta.

- Nisam bila tamo u tom trenutku. Došla sam malo kasnije, ali čula sam od susjeda koji je sve vidio da je Đuro stao ispred konja i podigao obje ruke u zrak pokušavajući ga zaustaviti. No konj nije stao. Umjesto toga, preplašena životinja se propela, udarila ga kopitom u prsa, a potom i pregazila. Navodno je još imao puls kad je susjed došao do njega - ispričala nam je konobarica obližnjeg kafića. Dodala je da je Hitna pomoć stigla stvarno brzo, u roku od nekoliko minuta, ali unatoč svom trudu nisu mogli nista napraviti.

- Podigli su mu majicu i krenuli s masažom srca. Reanimirali su ga 20-ak minuta, no ništa nisu mogli učiniti. Potom su prekrili njegovo tijelo - kazala nam je vidno pod dojmom tragedije.

Na mjesto događaja vrlo brzo je stigla i policija. Nakon obavljenog očevida zaključili su da nema elemenata kaznenog djela te da je riječ o nesretnom slucaju. Nakon što je pregazio vlasnika i usmrtio ga, konj se sam vratio u dvorište iz kojega je pobjegao. Vidović je tako poginuo u istj ulici u kojoj je godinama živio, Ulici Balogovec, kojih pedesetak metara od mjesta gdje je stradao.

- Molim vas, ne dajemo nikakve izjave - kazala nam je s vrata njegova kćer. Šokiranu majku primila je ispod ruke i uvela je u kuću. Iza Đure ostala je supruga Ela, dvije kćeri te dvije unuke. Jedna kćer, pričaju nam, živi u Zagrebu, a druga je malo u Mačkovcu, a malo u inozemstvu.

Susjedi obitelji kažu da je Vidović cijeli život radio u inozemstvu te se vratio u Hrvatsku zajedno sa suprugom kako bi uživali u mirovini.

- On je rodom iz Mihovljana i, koliko sam ja čuo, dok je bio dijete, imao je konje. Odnosno, njegova obitelj je imala. To mu je oduvijek bila velika ljubav i strast. Nakon što je otišao u mirovinu, napokon je mogao ostaviti dječački san i nabavio te konje. Ne znam više je li imao dva ili tri konja. Znam da je cijeli život štedio, ni na more nije išao kako bi ih mogao uzdržavati - kaže nam njegov poznanik te dodaje da Đuro nije sudjelovao u mjesnim manifestacijama ni sajmovima, poput Smotre tamburaških orkestara, koja je u nedjelju bila u Mačkovcu.

- Čujem šta ljudi pričaju, da nije kriv konj, nego da je kriv gazda. On je te konje obožavao i znam da ih je dobro pazio - odlučan je poznanik. Ovim međimurskim mjestašcem jučer su kružile razne teorije o tome što je preplašilo konja i zbog čega je mogao pobjeći iz dvorišta. Prema jednoj od tih teorija, konja je uplašio obiteljski pas, koji je u tom trenutku zalajao. Riječ je o bernardincu koji čuva dvorište i tjera nepoželjne znatiželjnike.

Na ogradi od inoxa zbog njega je istaknuto upozorenje: “Pazi se. Oštar pas”. Osim upozorenja, na ogradi nam je pažnju privukao i maleni znak konja. Konjsku glavu zapazili smo i na dvorišnoj zgradi, pretpostavljamo da bi se tamo mogli nalaziti konji.

Đurina sahrana bit će u utorak u 15 sati na čakovečkom groblju u Mihovljanu.