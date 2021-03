U dimu ne možemo vidjeti apsolutno ništa. Spusti se oblak dima na masku. Počinje nas stiskati temperatura i ne vidimo prst ispred nosa i sve što radimo je na opip ruku i nogu, rekao nam je vatrogasac Valentino Špehar u serijalu '10 bizarnih pitanja' za YouTube kanal 24sata.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA donosi vam odgovore na čudna, zanimljiva, bizarna i često postavljana pitanja. Na bizarna pitanja vezana uz njihovu struku, odgovarat će vizažistica, ginekolog, estetski kirurg, a u ovoj epizodi, to je učinio vatrogasac.

S obzirom na to da u svakome trenutku moraju biti spremni za intervenciju, vatrogasci se kada nemaju poziva, u vatrogasnom domu pripremaju, a za zabavu igraju i stolni tenis. Kako kaže Valentino, i svoju su prehranu prilagodili poslu i napornom radu.

- Spremamo hranu da nam ne bude teška u želucu pa i ako stigne poziv za intervenciju netom nakon ručka, nije nam ga teško odraditi - objasnio je Valentino. Objašnjava kako ga kod njegovog posla najviše smetaju vozači u prometu koji ignoriraju vatrogasno vozilo.

Valentino kaže da je najveći neprijatelj vatrogasca - panika. Upravo se toga kroz treninge i pripreme nastoje riješiti kako bi smireno mogli pristupiti intervencijama. Kako kaže, to je najvažniji dio treninga, a vježbe obavljaju sa zatvorenim očima (crnom vrećom preko maske) kako bi simulirali stvarne situacije. No, osim ozbiljnih poziva i intervencija, dobivaju i one neozbiljne.

- U mom vatrogasnom domu nismo imali poziv na djevojačke večeri, no vjerujem da drugi jesu i da su se tome čak i odazvali. Vatrogastvo je vjerojatno jedno od najsexy zanimanja - zaključio je Valentino.

