MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Zašto slavimo Dan žena i tko su najbogatije žene na svijetu?

Piše 24sata video,
Čitanje članka: < 1 min
Zašto slavimo Dan žena i tko su najbogatije žene na svijetu?
Pitali smo prolaznike zašto slavimo Dan žena, trebaju li žene imati slobodan dan i tko im je najvažnija žena u životu, a saznajte i tko su nabogaatie žene na svijetu i kako su stekle svoje bogatsvo

Danas slavimo Međunarodni dan žena, a evo kako su prolaznici reagirali na pitanje 'Zašto slavimo Dan žena?'

- Treba slavit žene, bez žena ne bi bilo ni muških - rekao je jedan prolaznik. 

- Za ženska prava. Imaju ih i previše. Izgubile su ženstvenost - odgovorio je drugi prolaznik. 

Iako je ove godine Dan žena pao u nedjelju, pitali smo ih i trebaju li žene imati slobodan dan na Dan žena. Iako su mnogi odgovorili potvrdno jedna se žena nasmijala.

- I da imam slobodan dan opet bih morala raditi - odgovorila je kroz smijeh.

Istražili smo i tko su najbogatije žene na svijetu prema statistikama iz 2025. 

Prva je Alice Walton. Dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država i svoje je bogatstvo stekla kao nasljednica Walmart carstva, najvećeg lanca trgovina na svijetu. Iako nije aktivno uključena u upravljanje kompanijom, posjeduje značajan udio u firmi koju je osnovao njezin otac, Sam Walton.

Druga žena je vlasnica L'Oréala, a treću ženu i njihove priče pogledajte u videu. 

