'Žene, ne bojte se seksipila, a u haljini ćete se najbolje osjećati'

Radim. Bez pritiska. Pustim sve u kozmos i kažem ‘nebo, upravljaj sa svime time dalje’. Hollywood je bio jedno posebno iskustvo. Posebno me zatekao Los Angeles u koji sam se totalno zaljubila. To je jedna sasvim druga priča. To je svijet u kojem su svi radosni, gdje ne moraš paziti što i kako pričaš, niti kako se oblačiš, a ja sam se baš opustila. Dobila sam krila i još više hrabrosti za daljni rad, rekla je Matija Vuica, naša modna dizajnerica i kreatorica.

Sa skromnom Metkovkom popričali smo o njezinoj karijeri, prvoj šivaćoj mašini i zaradi, pjevačkoj karijeri, ali i o pojmovima ženstvenosti i seksipila od kojih mnoge žene zaziru.

- Iskreno sam maštala o tome da se moje haljine pojave na Oscarima. Bez te vjere u što radiš ništa se ne može dogoditi. Ta moja želja se ispunila i to je vrhunac, ali to nije sve što se može napraviti. Opet sam bila Matiža Vuika, vježbali su izgovor, ali nije išlo, a meni to nimalo ne smeta - rekla je. Prisjetila se i svojeg najstarijeg nadimka - Francika, a s ponosom ističe kako ju njezini Metkovci i danas tako zovu.

I hrvatska 'elita' nosi njezine haljine. Tia Mamić, Iva Šulentić, a možda najveći pothvat bila joj je Severinina vjenčanica.

- Najbolja suradnja ikad mi je bila s njom. Već smo imale jako puno povjerenja jedna u drugu. Žena je doslovce bila na jednoj probi, kad je već sve bilo gotovo. Nikad mi s poznatim osobama nije bio pritisak jer one imaju sigurnost. Uvijek su na pozornici, vjeruju u sebe i haljina može još dodatno podržati ono što rade - objasnila je Matija.

Neovisno, kaže, radi li se o vjenčanici ili pak o elegantnoj večernjoj haljini, minimalni period izrade je tjedan dana, a ženama savjetuje da istu haljinu slobodno odjevaju više puta u životu.

- Mi smo napravili famu i pitamo se ‘gdje ćemo obući dugu haljinu’. Zaboravili smo da je možemo obući u kazalište, na premijere, na razne divne događaje. Ne mora duga haljina biti samo za Oscare, snimanja i vjenčanja. Djevojke stalno govore ‘ne želim biti jedina’, a ja ponavljam ‘budi sad jedina’, drugi put će ih biti petero i tako ćemo vratiti lijepo odijevanje tamo gdje treba biti. Treba imati hrabrosti - rekla je.

Ta je hrabrost upravo nju dovela do toga da je danas svjetski priznata dizajnerica i kreatorica, no počeci, kaže, nisu bili nimalo lagani, ali je u njima uživala. Takozvana 'bagatica', odnosno šivaća mašina, prije 39 godina bila joj je najbolja prijateljica, a singericu je kupila kao studentica. Šivala je u studentskom domu i tako punila svoj studentski budžet. Sve te predmete čuva kod kuće u Metkoviću.

Njezinu karijeru je obilježila i glazba, a posebno pjesma 'Linđo' iz 1994. godine.

- Odnijeli smo pjesmu u studio Jasenka Houre i on je rekao ‘ne znam što je ovo, no to mora ići van’. Ta pjesma nas je prehranila. Kad bi danas dobili kunu po Linđi, bila bih jako bogata - našalila se. Ipak, posljednjih pet godina odlučila se isključivo posvetiti modi i stvaranju, a mi smo je pitali što skriva u svojem ormaru.

- Moj ormar se sastoji od 11 ormara. Svaki komad sam pažjivo odabrala, neki su antiktni komadi stari 100 godina. Jedan su dio crne i bijele stvari, a sve drugo su razne boje, a apsolutni sam ovisnik o cipelama. Imam posebnu sobu, a u njoj ih je stotinjak. Rekla bih da sam po tom pitanju malo i bolesna i ne mogu si pomoći - priznala je t dodala kako ju smeta što je moda danas postala uniformirana, a ljudi kupuju sve što nađu u izlogu.

- Prestrašno je što se užasno puno robe baca. U životu nisam bacila čak ni čarape koje su mi se pokidale. Postoji tisuću i jedan način kako se to može iskoristiti - rekla je.

Njezine klijentice su žene, svakodnevno dolaze u njezin studio u centar grada, a nas je zanimalo

- Upoznala sam vrlo malo žena koje žele biti samozatajne, one su izmurle. Društvene mreže su svakako utjecale na to da sve želimo izgledati savršeno. Neovisno o tome imamo li deset kilograma više ili manje. Muškarci su škrti s komplimentima. Ne bih rekla da ne žele, no ne znaju kako bi to rekli. Žene se odijevaju zato da bi dobile kompliment od žena. A čije pohvale mene motiviraju? mojih šnajderica, prijatelja, no više mi je bitno da se hvali ono što ja radim za druge - rekla je.

