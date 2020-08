Zgodna Osječanka i hvarski zavodnik produljili nam ljeto: Svi će plesati na hit '100 života'

Hvarski slavuj Dino Petrić i pobjednica showa 'Vrijeme da zablistaš', Katarina Grujo, za kraj ljeta odlučili su nas razveseliti još jednim ljetnim hitom koji će se slušati do kraja sezone na plažama i na druženjima

<p>Pjesma <strong>'100 života' Dine i Katarine</strong> bit će hit ljeta, ali će se slušati i na jesen i na zimu, mislim da nema rok trajanja, ispričao nam je glazbeni producent <strong>Raay,</strong> koji je zaslužan za ovu novu glazbenu uspješnicu.</p><p>Atraktivan spot za ovu pjesmu snimljen je na <strong>plažama i party brodu na Krku i Crikvenici</strong>, a osim Katarine, Dine i zgodnih plesačica, u spotu se pojavljuju i neka dobro poznata lica. Prekrasna slovenska pjevačica, <strong>Nika Zorjan,</strong> pojavljuje se u ulozi kapetanice, a tu su i <strong>dečki iz 'Polkaholika'</strong> koji su sve oduševili svojim polka obradama hitova <strong>Mladena Grdovića, Nine Badrić i Jelene Rozge.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dino i Katarina imaju posebnu kemiju, a on je, priznaje, od samog početka showa 'navijao' za nju.</p><h2>'Katarina je bila moj favorit od početka'</h2><p>- Moram priznati da mi je Katarina od početka natjecanja bila favorit. Iako su mi svi kandidati bili jako dragi, s Katarinom sam nekako osjetio tu posebnu glazbenu kemiju, najbliže smo po godinama i znao sam da će s njom duet biti super. Na kraju se to pokazalo istinitim, a kad smo skupa zapjevali u finalu - znao sam da je to to, priznao nam je Dino te je zatim čestitao i svim ostalim natjecateljima koji su se prijavili i sudjelovali u ovom cool Orbitovom i JoomBoosovom glazbenom talent showu.</p><h2>Njihova kemija je neosporna</h2><p>I Raay se slaže da su Katarina i Dino savršen spoj za ovu pjesmu te da su najbolje prenijeli osjećaj bezbrižnosti, ljeta i opuštenosti koji ova pjesma želi i treba poslati.</p><p>- Kad sam čuo duet Katarine i Dine znao sam da su oni odlična kombinacija. Katarina zaista zvuči i pjeva nevjerojatno dobro, a njih dvoje u ovom duetu zvuče svjetski. Pjesma je odlična i vjerujem da će to biti jedan od onih hitova koji će se cijelo ljeto, i to ne samo ove godine, vrtjeti na radio postajama i svuda oko nas. Ima tu neku opuštenu, ljetnu notu koja nam svima treba u ovim mjesecima, objašnjava.</p><h2>'U ovu pjesmu vjerujem 500 posto'</h2><p>Katarina, inače talentirana glazbenica iz Osijeka, priznala nam je da se na početku showa, kao i svi, nadala pobjedi, ali nije se htjela prerano veseliti kako se ne bi razočarala. </p><p>- Naravno da sam se nadala pobjedi, ali dosad sam već prošla toliko nastupa i audicija i uvijek je nedostajalo 'još onako nešto malo' pa se nisam htjela unaprijed veseliti. Na kraju sam pobijedila i apsolutno sam presretna. Ne mogu vam opisati koliko me razveselilo ovo snimanje dueta s Dinom - govori. </p><p>- Na snimanju nam je bilo skroz opušteno, ali je ujedno bilo i profesionalno odrađeno. Vidi se da je Dini snimanje spotova i pjesama u malom prstu, a to je uspio prenijeti i na mene pa sam i ja bila ležernija. I da, ovo je pjesma u koju vjerujem 500 posto i sigurna sam da će biti ogroman hit - dodaje Katarina.</p><p>Pjesmu i spot možete upravo ekskluzivno poslušati na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0xu1XKOlz-g"><strong>JoomBoos YouTube kanalu.</strong></a></p>