Zvijezde besramno lagale na poligrafu: Ljubovali s kolegama, svađali s ispitivačem, crvenili se

Serijal 'Poligraf' prošle godine uzdrmao je regiju priznanjima zvijezda, a nova sezona pružit će još više iznenađenja. Tko nam laže na estradi? Pali su na pitanjima o vezama s kolegama, ljubomori, operacijama...

<p>Jeste li bili u vezi s kolegom? Jeste li radili estetske zahvate? Jeste li razmišljali o odlasku iz Hrvatske? Jeste li ikada automobilom bježali od policije? Dobivate li često ulete u noćnim klubovima? Smeta li vam razgolićivanje u video spotovima? To su samo neka od pitanja koja smo postavili našim zvijezdama. Crvenili su se, znojili, lupkali prstima, a zbog svojih laži čak su se i počeli svađati s ispitivačem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Doveli smo ih u prostorije detektivske agencije i uz pomoć detektora laži provjerili koliko su zapravo iskreni. Oči u oči s detektivom. Gluma ne prolazi. Izmotavanje ne prolazi. Jedino što prolazi je - istina. Jer, svaku laž će prepoznati detektor. Na vrućoj stoli izredali su se i otkrili svoje tajne </p><p>Svoje tajne otkrila je najveća reality zvijezda u Hrvatskoj Hana Rodić, glumačke zvijezde Slavko Sobin i Elizabeta Brodić. Svoje laži nisu mogli sakriti niti nova pjevačica grupe 'Colonia' Ivana Lovrić, a ni pjevačica i kantautorica Antonija Šola.</p><p>Novu sezonu serijala koji je prošle godine uzdrmao regiju moći ćete ekskluzivno pratiti na YouTube kanalu svakoga petka. Prva epizoda izlazi 18. rujna. Tko je tada lagao, na kojim pitanjima su 'pali', saznajte samo na našem YouTube kanalu.</p><p>- Zašto vas to zanima? Je li vama neugodno što to mene pitate, malo previše zapitkujete! - ljutita je bila pjevačica i kantautorica Antonija Šola. Zbog čega se počela svađati s ispitivačem, saznajte na našem YouTube kanalu.</p><p>Mlada glumica Elizabeta Brodić bila je šokirana nakon ispitivanja. Tijekom odgovaranja na pitanja, crvenila se, gledala ispitivača sa zbunjenim izrazom lica, lupkala prstima.</p><p>- Ma koliko dobar glumac bio, ne možeš prevariti poligraf. To bi možda mogao samo neki psihopat - rekla je nakon završenog ispitivanja.</p><p>Prošlogodišnje izdanje serijala 'Poligraf' zaludilo je gledatelje. Čak 228.000 ljudi je u prosjeku pogledalo epizodu. Svoju istinu otkrili su jedna od najljepših voditeljica Ecija Ivušić, popularni pjevač Luka Basi, stilist i modni kritičar Neven Ciganović koji je sve šokirao svojim odgovorima.</p><p><i>Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. </i><em>Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.</em></p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p>