Luka Basi na poligrafu: Odbila me Maja Šuput, a želim Rozgu

Na vruću stolicu "Poligrafa", koji izlazi na YouTube kanalu 24sata, sjeo je Luka Basi, poznati mladi pjevač. Smiješak s kojim je došao u našu redakciju polako je iščeznuo kad je ugledao prostoriju u kojoj će za nekoliko minuta saznati rezultate svojeg poligrafskog ispitivanja. Obavio ga je tjedan dana ranije u detektivskoj agenciji Di-Dext, a poligrafski ispitivač Željko Grgurić dva sata ga je ispitivao o njegovoj intimnosti.

- Je li vas nekada poznati izvođač odbio za suradnju? - bilo je prvo pitanje na poligrafu.

- To je bila poznata pjevačica Maja Šuput. Ona je dobila pjesmu, rekla da je to sve super, a onda nakon tjedan dana je nazvala i rekla da ipak ne želi. Nisam joj to zamjerio, ali se nadam da ću jednom snimati s Majom - rekao je Luka Basi. Za suradnju ga nije odbila Lidija Bačić, a na pitanje ima li Lidija po njegovom mišljenju i glas i stas, Luka je morao dva puta razmisliti.

Najveća želja mu je snimiti duet s Jelenom Rozgom stoga ga na poligrafu nismo izostavili pitati o intimnosti njihova odnosa.

Pitali smo ga i je li ikad snimio duet s nekim tko mu nije simpatičan. Rekao je da nije, a je li lagao, to samo poligraf zna.

Izgleda da je Luka dobar dečko s estrade jer tvrdi da nikada nije imao avanturu za jednu noć, a najvažnije žene u njegovom životu su sestre. Zbog njih je, kaže, plakao, a posvetio im je i pjesmu 'Seko moja'.

- Uvijek su bile tu za mene, kad god sam imao problem. S njima uvijek mogu razgovarati, dobro su raspoložene - rekao je.

Mladi izvođači na našoj sceni često se okreću 'lakim notama', a Luki nije bilo drago kad smo ga pitali vidi li se i on jednog dana u tom žanru glazbe.

Poligrafsko ispitivanje provodi se bez prisutnosti kamera i drugih osoba u prostoriji, a radi ga profesionalni detektiv. Mjeri se disanje, trbušno i prsno, krvni tlak po dva parametra, broj otkucaja srca, elektrodermalna aktivnost (promjena otpora kože) i prokrvljenost sve kako bi doznali govori li osoba istinu ili laže. Epizoda je snimljena nakon provedenog istraživanja i dobivenih odgovora.

