5 književnih naslova na mojoj ovogodišnjoj listi za čitanje

Priznajem, prošle godine nisam čitala onoliko koliko sam željela jer mi je fokus bio na pisanju diplomskog rada, a zapravo sad kad se sjetim zbog pisanja sam pročitala petnaestak romana domaćih autorica koji bi se mogli uvrstiti u chick-lit kategoriju. U prijevodu bi to značilo da ono što sam zacrtala sam spontano preskočila, ono što mi nije bilo u planu – čitalo se. Ako vas zanima chick-lit – vičite!

Također, s kratkog popisa koji sam sastavila prošle godine jedino je izostalo čitanje Tima Ferrissa, nije mi bila napeta forma knjige i više sam pažnju usmjerila na svoje ciljeve nego da čitam kako su drugi uspjeli, to će doći na red ove godine.

Svake godine izlazi sve više naslova, i kao što sam već navela, ako ne znamo točno što nas zanima, što volimo čitati, lako se izgubimo u književnoj hiperprodukciji. Osobno kad ne znam koje naslove tražiti bacim oko na Ivin književni blog Bibliovca čije recenzije obožavam, a nerijetko me potakne da ugrabim neki roman izvan moje sigurne zone čitanja.

Druga književna stanica kad tražim knjige za rast i napredak je godišnja lista Brune Bokšića koji godišnje pročita prosječno 45 knjiga, a nije book bloger. Na njegovom popisu se doista može pronaći ponešto za svakoga tko želi naučiti više o biznisu, navikama, psihologiji…

Inače, u svakodnevnom životu kad čitam ili kupujem nešto ne volim preporuke, posebno popularnih influencera. Ako vidim jedan proizvod na osam profila i svi tvrde da im je baš taj proizvod promijenio život, zaobilazim ga u širokom luku. Jednako je i s knjigama kad me netko uvjerava da baš TO moram pročitati.

Čim je nešto pod nazivnikom moram, stavim ga pod – ne moram, čitaj: neću. Znam da nije baš pohvalan pristup, no volim svoju slobodu u istraživanju sadržaja koji me zanima.

I ove godine se držim da novi sadržaj koji nađem svedem na minimum jer na Kindleu, koji je preporodio moju naviku čitanja, imam jedno tridesetak nepročitanih naslova, a učlanila sam se u gradsku knjižnicu da mogu pronjuškati po policama i volim plaćati zakasninu. Takva odluka za mene znači usavršavanje onog što sam započela i križanje s to do liste obaveze i stvari koje su se sistematski odgađale.

David piše Go deeper, not wider što predstavlja glavnu misao vodilju moje nadolazeće godine koju prenosim iz prošle:

No new hobbies, equipment, games, or books are allowed during this year. Instead, you have to find the value in what you already own or what you’ve already started.

You improve skills rather than learning new ones. You consume media you’ve already stockpiled instead of acquiring more.

You read your unread books, or even reread your favorites. You pick up the guitar again and get better at it, instead of taking up the harmonica. You finish the Gordon Ramsey Masterclass you started in April, despite your fascination with the new Annie Leibovitz one, even though it’s on sale.

The guiding philosophy is “Go deeper, not wider.”

5 NASLOVA NA OVOGODIŠNJOJ LISTI ZA ČITANJE

Prva knjiga na popisu, a čitanje iste je u tijeku je Breaking The Habit of Being Yourself doktora Joea Dispenze koja je prevedena kao Stvorite novo Ja. Ovaj naslov na stručan, a opet jednostavan način opisuje kako naše misli oblikuju našu stvarnost. Tek sam negdje na polovici, i nisam čitala što drugi pišu, no smatram da je ovo jedna od onih knjiga koje moraju pročitati svi oni koji žele stvarati vlastitu bolju stvarnost. Zapravo, prvo je potrebna spoznaja da svi mi kreiramo sve što nam se događa te vlastiti život u globalu, pa nakon shvaćanja slijedi učenje kako to i ostvariti.

Osim što sadržaj bloga usmjeravam prema popularnoj kulturi, jednako sebe potičem da čitam još više stručnih knjiga na tu temu, ali i biografija. Nekolicina ljudi zaziru od čitanja biografija, onda od čitanja biografija o tamo nekim celebrityjima, no istina je da su i celebrity stvarne osobe, a neke od njih su imale doista težak put kako bi ostvarile svoje snove.

Titula celeba je samo medijska konstrukcija koja trivijalizira nečiju osobnost, no o tome u narednim tekstovima.

Biografija komičara i glumca Kevina Harta I Can’t Make This Up jedna je od takvih biografija, prepuna anegdota iz njegovog privatnog života, ali i uvid u njegovo teško djetinjstvo te sve s čime se suočavao da danas bude ono što jest. Nemojte me držati za riječ, no čula sam da audio knjigu čita on sam, tako da tko voli njegov rad i audio knjige može spojiti ugodno s korisnim.

Oko knjiga Elizabeth Gilbert imam podijeljena mišljenja, primjerice volim njezine intervjue i Veliku magiju, ali Jedi, moli, voli nikako mi nije sjela. No, na moju chick-lit radost, u lipnju ove godine izlazi nova knjiga naslovljena City of Girls i veselim joj se.

Nedavno sam otkrila odličan podcast pod nazivom Style your mind Care Alwill Leybe koja se dotiče apsolutno svake teme koja muči ambiciozne žene koje žele pokrenuti svoj posao ili traže vlastiti identitet. Njezine knjige Girl Code i Like She Owns the Place na ovogodišnjem su popisu, kao i nadoknađivanje epizoda podcasta. Općenito, što se njih tiče, odabrala sam četiri podcasta uz Carin koja slušam ili popratim neke epizode na YouTubeu (Girlboss radio, Terri Cole podcast, The School of Greatness i Where Should We Begin? with Esther Perel) i to mi je previše.

Peti naslov je da nema naslova. Odlučila sam ostaviti prostora za literaturu koja dođe od danas do sutra, primjerice Vedrana Rudan koja me gleda s police ili Jon Ronson s naslovom So You’ve Been Publicly Shamed o javnom posramljivanju posebno na društvenim mrežama i portalima. Osim toga, čuvam popis literature nekih kolegija s faksa da se napokon uhvatim knjige, a ne skripte.

Ove blagdane bacila sam se u maratonsko gledanje Mentalista i sad osjećam kao da moj život nema smisla dok ne izađe nova sezona Lucifera. O serijama ću isto pisati jer zastupam stav da se iz svega, pa i serija i filmova, može nešto naučiti samo kad je konzumacija takvog sadržaja umjerena.

Iako u mom slučaju umjerenost ne postoji – govori osoba koja je neke serije koje imaju po šest sezona pogledala nekoliko puta, gdje mi je to slobodno vrijeme!?

Mogla bih pisati do sutra, no zaključit ću ovaj tekst tako da vam u ovoj godini želim da pronađete tematiku u knjigama, filmovima, serijama koja vas zanima i da se posvetite njoj, da uživate u čitanju, slušanju i gledanju te proširujete vidike.

Na kraju, ono što zauvijek nosimo u sebi je osjećaj svrhe koju postižemo radeći ono što volimo, čak i kad je to vikend ležanje s omiljenom knjigom uz čaj ili kavu.

Zovem se Andrea Tintor, autorica sam bloga 'Razlivena Tinta' i zaljubljenik sam u knjige, čitanje i pisanje. Volim promatrati svijet i crpiti inspiraciju iz svakodnevnih trenutaka. Osim na blogu pratiti me možete i na Facebooku.