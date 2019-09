5 stvari koje nikad ne smijete reći prehlađenim osobama

Sretna prehlada svima koji slave!

I ospice, ako vam se to slavi kao što se slavi Pernaru.

Kažu da treba izbjegavat tramvaje i shopping centre, tako da ako radite u shopping centru i do tamo idete tramvajem, dajte otkaz. #lifecoach

Sjebale su me malo te ospice sad jer sam se taman htjela požalit na sve užase koje sa sobom nosi jedna obična, glupa prehlada i sad ne mogu jer mi svi samo mogu reć: “Barem nemaš ospice.”

Svejedno ću se požalit jer je prigovaranje pola zdravlja.

Počelo je prošli četvrtak kad sam se u istom danu sedam puta skuhala i smrznula u gradu jer se ovih dana NE ZNAM obuć.

Šta god staviš na sebe ovih dana, ne valja.

Ako se dogovoriš za kavu s tri osobe, jedna će doć u japankama, druga u bucama, a treća neće jer OSPICE.

Uglavnom, u petak navečer mi je bilo malo hladno.

U subotu sam već zvučala kao zadarske orgulje.

Curi mi nos, začepljene su mi uši, kišem i kad sam budna, i kad spavam i kad jedem, što je zajebano jer jednom kad kihneš dok žvačeš čokoladu, zauvijek se bojiš čokolade, a to nije dostojanstven život.

I kao neprobavljeni komadić kukuruza na govno od prehlade, odvalila sam si nokat i više nemam palac, nego podljev.

“Prestani prigovarat, ljudi u Africi nemaju…” NE MOŽE danas.

Dosta je bilo tog hešteg lifecoach pozitivnog gledanja na svijet u kojem prigovaranje više nije chic jer treba bit zahvalan i “uvijek je nekom gore” - dišem na usta već skoro tjedan dana, nos mi je fluorescentan i ljušti se kao fasada na prosječnoj hrvatskoj školi, hladno mi je, uklještila su me leđa jer sam prestara da toliko kišem i uz sve to, oko mene i dalje lete komarci; DOKLE, Republiko Hrvatska, dokle?

Prva dva dana je bilo super - gledala sam serije, čitala knjigu, spavala popodne… prva dva dana prehlade ti mogu doć kao mali, prisilni wellness, pogotovo ako imaš sreće i ulove te tijekom vikenda.

Sad mi je već dosta, pogledala sam više Prijatelja nego što ljudsko tijelo može probavit, pojela sve knedle koje sam imala, pročitala sam SVE na internetu, do te mjere da sam počela čitat članke tipa “U ovih 5 horoskopskih znakova se rađaju najveći zavodnici” i “5 stvari koje ne smijete reći tijekom prvog spoja” - “Imam ospice” nije na popisu, ali uskoro bi moglo bit.

I meni možda najgora stvar kod prehlade - želje, pozdravi i savjeti koje nitko nije tražio.

Nisam to prije toliko primjećivala, ali ovih dana mi sve više ide na živce taj nepotrebni chit-chat oko prehlade.

Ne govorim za ono “brzo ozdravi” - to je ok, pošalješ nekom mail da moraš otkazat sastanak, on ti odgovori da brzo ozdraviš, kraj.

Ali sve ostalo… ne znam jel to zato što sam u proteklih tjedan dana posebno razdražljiva - u biti ajmo bit iskreni i reć nadrkana - ali sve mi se manje da sudjelovat u razgovorima koji su ćaskanje o prehladi.

Vjerojatno sam stvarno samo preosjetljiva i nadrkana i oprostit ćete mi - peče me nos, peče me nokat i kad kažem “zašto”, ispadne “CAPTO” - ali ako možemo imat “5 stvari koje ne smiješ reć na prvom spoju”, ja bi da imamo i neki mini priručnik o stvarima koje ne smiješ reć ljudima koji su prehlađeni jer ćeš ih samo dodatno iznervirat.

“5 stvari koje ne smijete govorit prehlađenoj osobi” - u biti ne mora bit da ne smiješ, može bit i “5 stvari koje NE MORATE reć prehlađenoj osobi jer vas vjerojatno nije pitala.”

Može se primijenit i na osobe s ospicama, zašto ne.

Bit će ih više od 5 jer kao i ospice u tramvaju, jednom kad kreneš, teško se zaustavit.

Uglavnom, stvari koje NE MORAŠ reć prehlađenoj osobi (a svi ih govorimo realno jer ne znamo šta da kažemo).

“Sad su ti svi bolesni”

Klasik među mudrim mislima koje nitko nije htio čut - izađeš kupit kapi za nos u ljekarnu i na putu do tamo sretneš Mariju koja te pita kako si, pa joj ti kažeš da si prehlađen jer je to najjednostavniji chit-chat uvod na svijetu. Marija nije doktor, ne radi u Državnom zavodu za statistiku i realno nema pojma o trendovima učestalosti prehlade i/ili crijevne viroze, ali Marija zna da su sad SVI bolesni. “Ma da, vlada neka viroza” - reći će Marija da te utješi i informira, i to će izgovorit vrlo ozbiljno i stručno, kao da daje važan medicinski savjet koji će ti pomoć da ozdraviš. “Ja sam isto neki dan bila sva neka na pola…” - iako vjerojatno nije. A i da je, kome je to pomoglo? Nikome, Marija.

“Ma to je zato što vrijeme više nije normalno…”

Kombo-mudrost koja spaja prehladu i vremensku prognozu. “Nije ni čudo, vrijeme danas nije normalno, jučer je bilo 7 stupnjeva, danas je 26, sutra je četvrtak…” I dalje sam bolesna, doktore Vakula, zašto me gnjavite dok su mi uši začepljene? Samo želim doć doma i puhat nos do Nove godine.

“Daaa, vidiš, i moja kolegica s posla je bolesna”

Još jedna topla ljudska priča iz rubrike “show me where I asked?” Ne čujem, dišem na usta i ne mogu reć dobar dan bez da to zvuči kao “tapal tan”, ali ajmo ćaskat o tvojoj kolegici koja je isto bolesna. Znam da zvučim jako zločesto i nadrkano, već sam molila za razumijevanje, tj. za dasupjepanje.

“Kaj nisi već bila bolesna nedavno?”

Oprostite što se ponavljam, uvijek nastojimo pružiti novi, svježi i inovativan sadržaj i u budućnosti ćemo nastojati biti bolji. Vaš Telekom.

“Ja da pokucam, otkad pijem čašu mlake vode s limunom…”

Na tašte, NIKAD nisam bolesna. Pa to je predivno, gospođo Spomenka, nego, niste li bilA bolesnA prije par tjedana? “Ma to je samo bila viroza koju su SVI imali, vrijeme nije bilo normalno, danas 7, sutra 27.” Što zapravo očekuju ti neki ljudi koji ti, kad im kažeš da si bolestan, imaju potrebu reć da oni NIKAD nisu? Diplomu? Spontani aplauz? “Čestitam vam na uspješnijem postojanju, Hosana u visini!”

“Nemoj slučajno koristit kapi za nos!”

Ona nije doktor ali je čitala jednom na internetu o kapima i polipozi i zna još par drugih riječi, tipa sluznica i kortikosteroidi - svaki put kad joj spomeneš kapi (ili prehladu, zna ona i sama ubacit kapi ako treba), automatski si osvojio kartu za njen TED talk o čajevcu. Ne kažem da je loše znat stvari o alternativnim situacijama, ali pusti mene i moje kapi da se volimo tih par puta godišnje kad imamo priliku.

“Imam ti ja recept…”

Njena baka je uvijek radila tako, stavi med u hren, stavi hren u čaj, stavi luk u čarapu, zakopaj se u đubre, pojedi kilu češnjaka, gacaj vrućim tabanima po suhom smilju, uzmi 5 kapi eteričnog ulja eukaliptusa i pomiješaj s 4 kapi eteričnog ulja ravensare… jel ja živim u Hogwartsu, gospođo Marija? Otkud mi ravensara, jedva sam otišla prošetat do dućana po par limuna. (Nemoj limune iz dućana, to je sve špricano!)

“Ja ti ne vjerujem u lijekove”

Najbolje je pustit da ti se tijelo samo pročisti, sve ostalo je Big pharma. Sretne ospice još jednom svima koji slave.

“Valjda ti je pao imunitet”

Autorica uspješnica “šećer deblja” i “kad piješ puno tekućine, češće piškiš.” Od ostalih velikih životnih znanja u ponudi ima i “češnjak ti je prirodni antibiotik” i “banana ima kalij.” Pao ti je imunitet, zato si prehlađena… valjda. Groundbreaking.

“Gdje si se prehladila?”

Najčešće moja mama. Gdje si se prehladila. GDJE. Na Aveniji Marina Držića 17a.

Evo, gotova sam, ne mogu više jer sam se umorila. Hvala što ste došli na moj nadrkani TED talk, sljedeći put samo lijepe i pozitivne stvari.

Nadam se da do tad nitko neće dobit ospice.