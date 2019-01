Ako je u braku i ne poštuje ni svoju ženu, kako će onda tebe? Kako znati tko je oženjen? Nikako. Nikomu na čelu ne piše bračno stanje. Ako priđeš ženi, i nastojiš je zavesti, trebalo bi se podrazumijevati da ste slobodni, a jeste li?

Autor

Prije nekog vremena, sa kćeri sam komentirala slučaj prijevare. Inače je temperamentna, a na nepravdu iskače iz kože.

-Uh, mama – bila je ljutita.

-Da mi priđe oženjen muškarac, odmah bih mu ženi pokucala na vrata – rekla je, a ja znam da bi ona to i učinila.

Učili su me, i učila sam svoju djecu da se u brakove i veze ne smije dirati.

Pored toliko slobodnih muškaraca, zašto bi bila sa onim koji uzrokuje samo nevolje? Ništa dobrog se iz toga ne može dogoditi. Sreća građena na tuđoj nesreći, ima jako klimave noge. Ono što je napravio svojoj ženi, sve govori o njemu. Jednog dana bi napravio i tebi, a nevolje treba izbjegavati, a ne ih prizivati.

Na prijevare gledam sa prijezirom. Ne razumijem, netko tko ne poštuje svoju ženu, kako će tuđu?

Toj ženi je obećao vjernost, da će biti uz nju u dobru i zlu, čak i da nije obećao, to je ono najmanje što se od jednog bračnog druga očekuje. Ovo vrijedi za obje strane, svakako. Obitelj je svetinja, mala država u državi, obitelj je stup društva, obitelj treba graditi, a ne je rušiti. Nitko nikoga nije prisilio da se oženi, zato treba poštivati svoj izbor, a ako se zbog tko zna kojeg razloga predomislite, ne počinjite novu vezu dok ne završite sa brakom.

Ništa ne boli više od prijevare, jer uništava iznutra i to osobu koju bi trebali voljeti. Ako mislite da se prijevara može skriti, varate se. Gdje god živjeli, istina iziđe na vidjelo. Poželjet će ljubavnica da iziđe iz sjene, i da ona bude "ona" koja će stajati uz vas, a ne ona koju ćete skrivati.

Uz sve one oženjene muškarce koji prilaze ženama sa prozirnom pričom da ne vole svoju ženu, i da se razvode, postoje i gori slučajevi od toga, muškarci koji su oženjeni, a govore da nisu.

Kako znati tko je oženjen? Nikako. Nikomu na čelu ne piše bračno stanje. Ako priđeš ženi, i nastojiš je zavesti, trebalo bi se podrazumijevati da ste slobodni, a jeste li? Možda vam je slobodna samo mašta, a sve ostalo već je zauzeto. Nitko neće prići ženi i reći da je oženjen, i očekivati nekakav uspjeh. To je jednostavno nespojivo. A muškarci vole osvajanja, vole biti "muškarci" koji će potvrdu svoje muškosti tražiti kod raznih žena.

A treba li im to? Zar im nije dovoljno to što je već jedna pristala s njim dijeliti sve? Nije, a nikada neće ni biti, čast izuzecima. Sjećam se slučaja kada mi je jedna moja poznanica priznala da je u novoj vezi, i da je ludo zaljubljena. Pričala je same hvalospjeve, i po prvi put sam doista bila uvjerena da je s nekim tko je vrijedan da ga se zadrži. Bilo mi je drago zbog nje, i iskreno sam bila sretna što je napokon pronašla ono što je tražila.

Nikada nije znala izabrati muškarca, ili su nju birali samo oni loši, to ne znam. Sve što znam da je bila nesretna, a to je silno željela promijeniti.

Tek kada mi je pokazala sliku, ostala sam bez riječi. Znala sam ga, a isto tako sam znala da ima ženu i dvoje djece.

Koliko mi je bilo poznato, s njegovim brakom sve je bilo u redu, a koliko tu ima istine, dokazuju njegovi postupci.

Ništa nisam rekla. Ona je očito živjela u blaženom neznanju, ali to neće potrajati. Nije moglo potrajati. Vidjela je da nešto nije u redu. Kad me je upitala, nakon nekoliko trenutaka oklijevanja, zamolila sam je da mi napravi uslugu, i da svojem dečku postavi samo jedno pitanje.

-Koje? – sva se pretvorila u uho.

-Pitaj ga: Zna li tvoja žena da nisi oženjen? – nisam je mogla ni pogledati u oči.

Razbila sam njene snove, ne ja, nego istina, a bolje da sazna što prije, jer će i rane biti manje. Otišla je u suzama. Kad sam je idući put vidjela, hvalospjevi su se pretvorili u pogrde. Naravno, razumjela sam je. Teško je kada nekom vjeruješ, a taj netko izigra tvoje povjerenje, i ne samo tvoje. Zašto se netko tako igra?

Oženjeni su slobodni prići djevojci, ali nisu slobodni da tu istu djevojku dovedu i u kuću. Njihova sloboda ima ograničeno čak i kretanje, a kamoli što drugo. Taj isti muškarac možda doma ima kći.

Kako bi reagirao kada bi se prema njegovoj kćeri netko ponio onako kako je on prema nečijoj?

Vrijedi li to malo užitka da se sve stavi na kocku? Sumnjam. Pravi muškarac nije onaj koji uspije prevariti ženu, nego onaj koji joj uspije ostati vjeran. Pravom muškarcu važna je sreća njegove obitelji, a ne privid koji ga ponese i odnese u neprilike. Pravi muškarac kod kuće ima sve što mu treba i s tim se nikada neće kockati.

O autorici:

Ime mi je Kata Mijić, i od 1999. godine do sada objavljeno je više od 600 mojih životnih priča, 220 ljubavnih romana i 13 knjiga. Otkako pamtim želja mi je samo pisati. Pišem ljubavne romane i životne priče, najčešće u pauzama od posla koji nema veze s pisanjem, ali je plodno tlo za inspiraciju. Vjerujem da moje priče mogu pomoći ljudima kako bi živjeli sretniji i ispunjeniji život.