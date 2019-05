Crni labud, Superman, Naši & vaši i ostali politički cirkusi...

Glasam na svakim izborima jer to smatram građanskom dužnošću. Ponekad sam glasao za nekoga, mnogo češće protiv, ali i tada sam izašao na izbore.

U nedjelju me je devetogodišnja kći pitala za koga ćemo glasati jer će oni u ponedjeljak pričati o tome u školi. Naravno da joj nismo rekli jer mislim da su klinci ionako već prezatrovani politikom, ali sam razmišljao kako bih joj objasnio što se dogodilo da je koju godinu starija. Pa sam zamislio da bih joj to objasnio preko njihovih ljubavnih ili psiholoških profila... Možda će joj jednog dana biti korisno...

Krenuo bih od najbizarnijeg podatka, a to je da je HDZ dobio jedan irski glas. Jedan, jedini hrvatski građanin s prebivalištem u Irskoj glasao je za njih... Većina ljudi tamo se odselila zbog toga što živimo u Uhljebistanu, zbog toga što nisu mogli napredovati kad su imali uvjete za to, zbog toga što se više razmišljalo o tome što su nam radili djedovi, nego gdje će nam živjeti djeca... i netko im je ponosno dao glas. To je onaj tip osobe koja je prevarena 16 puta, ali i dalje vjeruje da neće biti 17-i. I dalje ostaje u toj vezi jer, na jednoj razini, vjeruje da je zaslužuje.

Kad smo već kod bizarnosti, nemoguće je zaobići labuda, crnog labuda... Gospodin koji je iskoristio tu sintagmu zaslužuje posebnu nagradu. Jer kad se dogodi hladan tuš, najpametnije je iskoristiti izraz koji se kod nas nikad nije koristio u politici tako da sutra svi pričaju o tebi. Ma nema ničeg mudrijeg nego učiniti se personifikacijom poraza. Nakon što je u nedjelju izronio sada već legendarni crni labud, a to je situacija kad se dogodi nešto, a ne znamo zašto se to dogodilo, u ponedjeljak se dogodilo nešto što smo znali da će se dogoditi – krajnje i prilično maštovito ismijavanje na društvenim mrežama i u medijima. I umjesto da se kreator crnog labuda pokrije bijelim ušima, i u ponedjeljak popodne nastavio je o labudu, a nekako imamo dojam da će i u ostatku tjedna pokušavati svima objasniti kako zapravo nismo shvatili ono što se ne može shvatiti. Epohalno! To je kao kada u vezi netko ne može priznati da je u krivu jer mu ego to jednostavno ne dopušta. Od sada će se u stručnoj literaturi to zvati crnolabudiranje!

Kada smo već kod onih koji stalno ponavljaju iste greške, prve na pamet padaju lijevo orijentirane male opcije koje uporno ne shvaćaju kako se obratiti biračima. Oni su kao oni likovi koji na prvom spoju stalno pričaju o sebi, ali ne kažu ništa pamtljivo. I ne shvaćaju da ne shvaćaju. Ne shvaćaju da je bolje da te zapamte po jednoj rečenici, nego da te zaborave zbog desetaka nagomilanih rečenica. I ne shvaćaju da je i za birače, kao i za potencijalnu djevojku, važno pokazati emocije, a ne recitiranje informacija. I vidi čuda, opet nisu prešli prag, kao što ne bi prešli ni kućni prag nakon pravog spoja.

Od toga sigurno ne pati budući premijer/ministar pravosuđa/ministar policije/predsjednik/Supermen/gradonačelnik svemira/razrednik svih razreda/predsjednik svih kućnih savjeta... On je lik s izvrsnom spikom za svoju ciljanu publiku. Odvest će mnogo cura doma, ali nije marriage material.

SDP je pak igrao ulogu neuglednog klinca iz američkih teen filmova - malog s bubuljicama čiji problemi nikako nisu prolazili, ali mu je svejedno u krilo upala kraljica maturalne večeri. Ni sam ne zna točno kako, ali će se svejedno radovati.

S druge strane, HDZ je računao na spoj s kraljicom maturalne večeri i već su planirali vjenčanje iz bajke. Čak su bili toliko sigurni da stare prijatelje nisu zamolili da kažu koju dobru riječ za njih. Jednostavno su bili tragično presamouvjereni, a to uvijek košta.

Most... Most who?

Onda ima i onih koji žive u prošlosti jer nemaju pojma što bi s budućnošću. Ali imaju sreću da slične afinitete ima mnogo ljudi pa će uvijek biti poželjna udavača. Nažalost...

Nakon svega, što možemo očekivati? Kakav ćemo film zajedno snimiti? Bit će to cirkusantski omnibus, sasvim novi žanr. Imamo superheroje, geekove, dosadnjakoviće, prošlošače, pretjerane mudrijaše, underdogove&overdogove, a najvažnije, imamo i labuda. Crnog labuda, tajni agent 000. I 00. I još jedna 0.

Dosadno nam sigurno neće biti, iako bi to bilo sjajno. Bilo bi sjajno da obavljaju svoj posao pa da se mi ne moramo baviti njima. Ali bojim se da je to science fiction.

