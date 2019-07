Ella je konačno priznala tko je taj misteriozni Manijak!

- Manijak je čvrst, jedinstven, inteligentan. Uzbuđuje svaku ženu, ali i ponekog muškarca. Ima glatku crnu kožu, s ponekim naborom, ali nikome još nije smetao, objasnila je Ella Dvornik u videu koji je objavila 5. srpnja te svojim fanovima prepustila da pogode tko je ili što taj - Manijak.

Desetak dana i tisuće komentara kasnije, Ella Dvornik je razriješila misterij - 'Manijak' je njen inovativni rokovnik u tzv. 'bullet journal' formi.

- Obožavam papir, tinte, olovke. Obožavam miris nove knjige, školske knjige, friškog papira iz tiskare. Pišem dnevnike od svoje osme godine. Kad sam otkrila da je život dublji od crta i kocka....i da postoje točke, moja opsesija je dobila smisao, otkrila je Ella u velikom intervjuu za Miss7.

Foto: Karmen Poznić

Ok, ali zašto baš - Manijak, iako su neki vrlo precizno uvidjeli poveznicu s imenom pjesme njenog oca Dine Dvornika - 'Jače manijače'?

- Pa Manijak je netko tko je opsjednut određenim radnjama. Pretjeruje u nečemu, skoro poput nekakve opsesije. Ja sam oduvijek bila osoba koja u nečemu pretjeruje i kad mi dosadi, krenem pretjerivati u nečemu drugom, objasnila je Ella.

Sigurno vas zanima i što je to - bullet journal. Ideja bullet journala obuhvaća sve moguće to do liste i popise koje bismo inače gubili po novčanicima i ladicama. Svaki korisnik bullet journal prilagođava svojoj logici i načinu funkcioniranja, a ono što ga razlikuje od drugih rokovnika jest to što svatko kreira redoslijed stranica i vodi evidenciju o onome što mu je bitno.

Bullet journal Manijak će se inače ekskluzivno prodavati u prodavaonicama dm-a, dok ćete inspiraciju za njegovo popunjavanje i organizaciju moći pronaći na stranici Manijak.hr te na Instagram profilu 'Ja sam manijak'.

Foto: Karmen Poznić

Inače, ono čime se bullet journal razlikuje od običnih rokovnika je njegova individualnost, ovisno o željama i potrebama korisnika.

- Kombinacija je organizacije, produktivnosti i kreativnosti. Točkasti grid daje svakom korisniku mogućnost da sam izmišlja svoje crtovlje. Nije bitno da li ste minimalist ili volite crtati. On je napravljen da vam sve omogući. Posebnost je i sama korica koja je napravljena od kože i koja ga čini savitljivim i lakšim za korištenje, ali i transport.

- Mi žene mijenjamo torbice i ona je uvijek puna korisnih stvari, ženskih stvari! Pa ako ga savijete u torbici i izvadite van, on će poprimiti prvotni oblik. Neće se oštetiti, zaključila je Ella i sve koji kupe journal pozvala da svoja iskustva s njim podijele na društvenim mrežama u hashtagove #manijakbyme #jasammanijak.