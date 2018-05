Evo što sam sve naučila u 14 dana bez interneta

Na Kubi svi i sve kasni u prosjeku pola sata. Ništa novo i ništa neobično za zemlje toplije klime. Međutim, za razliku od godišnjeg odmora u Portugalu, ovoga puta, na Kubi – nisam imala mobitel. Prvi autobus kojim smo se vozili smo čekali jedan sat i 45 minuta. 105 minuta tijekom kojih su normalni ljudi surfali, čitali mailove i googleali o gradu u koji idemo. . A ja? Ja sam se ponašala kao dijete od 5 godina. Prvo sam malo pjevala. Onda sam brojala lustere. Nakon toga sam gnjavila papige u kavezu. Čitala knjigu. Išla na wc. Pitala konobara kad će doći autobus. Ponovno malo pjevala. Pojela čokoladicu. Čitala deklaraciju na toj istoj čokoladici. Prošetala oko hotela. Pa počela ispočetka. . Ostatak mojih 14 dana bez Interneta pročitaj na blogu (link je u opisu profila). 😊👉

