Irska je zemlja iz bajke u kojoj je trava zaista zelenija Premda je kiša pala većinu vremena, atmosfera je toliko dobra, da ni ona ne smeta. Baš naprotiv, otkrila sam baš nešto zabavno u toj kiši!

Dobro se sjećam trenutka kad sam odlučila da ću jednog danas posjetiti Irsku. Dogodio se u mom stanu, u trenutku dok sam gledala dobro poznatu scenu iz filma “P.S. I LOVE YOU”, u kojoj Holly upoznaje Garryja. Prije toga, Dublin sam vidjela samo u spotu U2-a za “Sweetest Thing”. Ta dva razloga bila su dovoljan preduvjet za posjet zemlji u kojoj je trava zaista zelenija, gdje svi izgledaju poput Eda Sheerana i u kojoj sam zavoljela kišu i viski.

Grad u kojem nema lošeg provoda

Svoj izlet u zemlju sv. Patrika, započinjem u Dublinu, glavnom i najvećem gradu Irske u kojem živi čak 50 posto ljudi mlađih od 30 godina. U Dublinu se jednostavno ne možeš loše provesti. Osim što su ljudi toliko susretljivi i srdačni; opušteni način života i sveprisutna zabava sastavni je dio života svih Iraca.

Najbolju zabavu pronašla sam u dobro poznatom kvartu The Temple bar, gdje se nalazi i istoimeni bar. U Dublinu sam postala fan The Killersa, s obzirom na to da njihovu pjesmu Mr. Brightside pjevaju već od ranog jutra, tako da mi danima nije izlazila iz glave. Uz nezaobilazne barove, tu je i predivna Katedrala sv. Patrika, izgrađena u 12. stoljeću, i koja se nalazi u samom centru grada, a okružena je predivnim parkom, koji možete iskoristiti za mali odmor od razgledavanja.

Opće je poznato da je Dublin svjetska prijestolnica piva, a Guinness tvornica jedno je od najzanimljivijih mjesta u gradu i nezaobilazno mjesto za sve istinske pivoljupce. Cijeli kompleks proteže se na sedam katova, a na zadnjem katu čeka vas Gravity bar gdje možete uživati u 360° panoramskom pogledu na Dublin, pijući svoje Guinness pivo.

U tvornici možete naučiti sve o procesu nastajanja piva, njegovoj povijesti, ali puno zanimljivih informacija u Guinnessu, kao i činjenica da jedno pivo sadrži samo 125 kalorija, manje od soka od naranče! Meni je najviše pažnje, logično, privukao dio u kojem je prikazana evolucija oglašavanja piva, koja datira još od 1929., kada je nastala i poznata krilatica “Guinness is good for you”.

Dok ste u Dublinu, ne zabravite posjetiti i Trinity College, Dublinsko sveučilište koje nevjerojatno podsjeća na Hogwarts, a u svojoj zbirci čuva The Book of Kells (Knjigu Kellsa), rukopis koji je nastao u devetom stoljeću. Šetnju gradom završavam u Dublinskom dvorcu, koji je samo jedan u nizu Irskih dvoraca od kojih zastaje dah. Dvorac je sagrađen u 13. stoljeću i bio je najveće dublinsko uporište u obrani grada pod britanskom vlašću od Iraca.

Tvornica u kojoj možete naučiti baš sve o viskiju

Kao 28-godišnjakinja, nisam baš neki poznavatelj viskija (baš čudno!). Uvijek su me poprilično “oduševljavali” tipovi koji su govorili “U viski ne ide led!” ili “Ja ću škotski, ne volim američki!”. Viski je viski, zar ne?! E pa nije! - A to sam naučila u Jameson tvornici.

Jameson destilerija je impresivna zgrada s ogromnim stropovima i drvenim gredama, unutar koje se nalazi predivan bar u kojem poslužuju, pogađate - Jameson. I to Jameson u raznim varijantama i raznih okusa. Moj odabir bio je Jameson s dodatkom tonica s okusom đumbira i limete – svakako preporučujem!

Nikada nisam bila u destileriji viskija i očekivala tamnu, prljavu i skučenu prostoriju, no ovo me mjesto naprosto oduševilo. Kroz turu nas je vodio pravi Irac, tako da je sve djelovalo još autentičnije. Tura je podijeljena u tri dijela. Sve počinje zanimljivim videozapisom oko nastanka viskija i njegovoj povijesti. Nakon toga ulazimo u prostoriju gdje sam naučila sve o trostrukoj destilaciji i o sastojcima

od kojih se pravi.

Svake godine Jameson koji se pohranjuje u bačvama, izgubi 2% tekućine koja ispari prilikom destilacije. Kad shvatite da jedan Jameson stoji 12 godina, onda dolazimo do zaključka da to poprilična količina alkohola koja ispari - taj ispareni alkohol simbolično nazivaju Angel’s share!

Kraj ture (meni najdraži) završavamo u prostoriji gdje su ispred mene stavljeni škotski i američki viski i naravno - Jameson. Tamo samo naučila trikove kako prepoznati koji je koji po mirisu, okusu, strukturi. No, moram priznati da mi i dalje omiljeni ostaje onaj zbog kojeg sam i došla, Jameson! Sláinte!

Zemlja u kojoj možete posjetiti dom Starkovih

Prava čarolija dogodila se nakon što sam se zaputila izvan grada i to prema Moherskim stijenama (Cliffs of Moher). Preporučujem rent a car, iako nemojte zaboraviti da se u Irskoj vozi lijevom stranom, tako da vožnja uskim cestama ili ulaženje u rotor može biti poprilično stresno.

Ponovno mi se javlja scena iz filma “P.S. I LOVE YOU” i samo čekam da mi negdje pred auto izleti Gerard Butler. Njega nisam srela, no uživala sam u idiličnim prizorima zelenih brežuljaka i dolina, koje su prekrivene zelenilom zelenijim nego igdje drugdje gdje sam prije bila. Ako uz to dodamo i nebo plavije nego ikad prije, ovčice koje slobodno naokolo, ovo mjesto postaje zaista bajkovito.

Irska je dom više od tisuću dvoraca tako da sam svakih 20-tak minuta vožnje naletjela na neki od njih, za koji se vežu određeni mitove i legende. Vozeći se uz obalu i gledajući te dvorce, shvatila sam da me nevjerojatno podsjeća na nešto - i tu mi se pali lampica! Pa uz Gerarda, ovuda su hodali Jon Snow, Theon Greyjoy, Ramsay Bolton i ostala ekipa ekipom.

Nažalost, ja sam bila na zapadnoj obali, no ako se zaputite na sjevernu stranu otoka, ne zaboravite posjetiti popularne lokacije iz serije gdje možete posjetiti dom Starkovih, dijelove Dorna i Westerosa, Slaver´s Bay i brojne druge lokacije, koje će ljubitelji Game of Thronesa zasigurno prepoznati. Postoje i brojne organizirane GoT ture, koju sam ja ubacila na svoju “to do” listu prilikom sljedećeg posjeta Irskoj.

Ovaj divni izlet završavam na Moherskim stijenama. Prije dolaska vidjela sam brojne fotografije stijena, no najveću irska prirodna atrakcija ostavila me bez daha! Radi se o klifovima koji se prostiru obalom dugoj 8 kilometara i izviru iz Atlantskog oceana do visine od 200 metara. Nikad nisam vidjela takvu prirodnu ljepotu! Uzmite si vremene, sjednite na stijene, osjetite tu snagu vjetra koja je

nevjerojatna i - uživajte!

Grad ljubavi koji ne smijete zaobići

Sat i pol vožnje od Moherskih stijena nalazi se ovaj romantičan gradić šarenih ulica - Galway, koji je proslavio Ed Sheeran u svojoj pjesmi “Galway girl”. Ovaj je grad nevjerojatno živ - na ulicama pjevaju mnogobrojni glazbenici, pubovi su krcati, a zabave ne nedostaje. Premda je kiša pala većinu vremena, atmosfera je toliko dobra, da ni ona ne smeta. Baš naprotiv, otkrila sam baš nešto zabavno u toj kiši! Za Galway također kažu da je “grad ljubavi". Ili barem mjesto na kojem strast i požuda dođu na svoje.

Ovdje se ide toliko daleko da obližnje selo Lisdoonvarna ima takozvani “Matchmaking festival” tijekom kojeg spajaju goste koji traže ženu s lokalnim curama. Najpoznatiji “matchmaker” je Willie Daly, za kojeg kažu da je spojio preko 3 000 ljudi koji su se na kraju vjenčali. Pa tko ne bi volio živjeti u ovoj zemlji?!