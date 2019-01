Isplanirajte si aktivnu zimu, jer pripreme za plažu počinju sad! Stara godina je iza nas, nema je. 2018. ostaje iza nas sa svim dobrim i lošim stvarima.

Nova godina - Novi početak

Treba se okrenuti novim izazovima i novoj godini koja dolazi. Godini koja je tek započela i ako se po početku godina poznaje, ova nova će biti mrak.

Nakon blagdanskog pretjeranog prejedanja i odmaranja vrijeme je za akciju. I to odmah.

Bez puno razmišljanja. Početak godine je idealan za donošenje novogodišnjih odluka. Dosta je bilo izgovaranja i ljenčarenja – kreni. Pokreni se.

Razmišljaj o svom zdravlju. Razmišljaj o svim onim kalorijama koji su unio u sebe u zadnja dva tjedna.

Znaš koliko?

Ja znam.

Previše.

Isto kao i ja, ali teško je odoljeti svim finim stvarima. I treba se čovjek ponekad opustiti i zaboraviti. Uživati. Bitno je samo da taj „relax mode“ ne traje predugo.

Ovo za blagdane je taman, ali od nove godine – okreni priču.

Nova godina, novi pogled na sebe. Živi zdravo.

Ima li bolje opcije nego zimske praznike provesti aktivno. Zimi se ide na skijanje. Zimi se uživa u snijegu. Zimi se uživa u zimskim sportovima.

Još samo nekoliko dana i fiju… Po zimskim padinama. I cijele te pripreme oko skijanja su super jer te cijelo vrijeme prati neki pozitivni adrenalin.

Ja sam od onih koji će uvijek zamijeniti mjesec dana mora za tjedan dana skijanja. Tko skija i voli skijanje – zna o čemu pričam.

Odabir destinacije je uvijek „veselje“, ali sve ovisi s kim ideš. S obitelji ili ekipom? Svaka zemlja ima neke svoje prednosti, ali u konačnici se uvijek sve svodi na Sloveniju, Austriju, Italiju ili Francusku. Ovisi o tome ideš li na vikend, tjedan ili deset dana. Hoćeš li super fensi smještaj i nešto „lošije staze“ ili „lošiji“ smještaj, ali besprijekorno popeglane staze. Koliko si novca spreman potrošiti…sve su to elementi koje treba uzeti u obzir, ali meni je i dalje favorit Francuska.

Čovječe, besprijekorno. Jedan ski pass i kilometri i kilometri fantastičnih staza svih boja.

I tih tri, sedam, deset – nebitno koliko dana – uvijek prođu tako brzo. Uvijek prebrzo. Taman kad se ufuraš u shemu – gotovo. Treba se vratiti natrag. Tugica.

Na skijalištima je uvijek super ekipa i super atmosfera. Dizanje ranom zorom, pravi „muški“ doručak pri kojem nikada dovoljno jaja i špeka i onda na stazu. I ljubomoran si na frenda koji ima pancerice „gadget“. Pance su mu uvijek suhe. I tople, ali zaboraviš na gadget istog trena kad se uloviš kako se zadovoljno smiješ jer iz apartmana izlaziš direktno na stazu. Juhuuuuu.

I onda se ekipa razmili po stazama sve do 13 sati. U jedan sat pauza za light gablec, kuhano vino i vafle pa nastavak skijanja do kasno poslijepodne.

Navečer pojačana večera, lagano neka cuga i druženje uz kartanje. Tko izgubi u beli, pere suđe.

Pa se ti nemoj veselit' zimi. I siječnju. I novoj godini. I skijaškom tjednu. Da, gužva je u skijaškom tjednu jer svi idu na skijanje, ali tu gužvu voliš. Toj gužvi se veseliš.

Kaciga glavu čuva

Skijanje je fenomenalna rekreacija i oko toga se slažu svi koji su bar jednom stali na skije, ali skijanje može biti i problematično ako nisi bio „pažljiv na satu“ pa misliš da sve znaš.

Ne zanosi se da si Janica jer nisi, stoga skijaj pametno. Nemoj precijeniti svoje mogućnosti jer skijaške ozljede znaju biti dosta ozbiljne. I dosta skupe u konačnici, pogotovo ako nisi uzeo osiguranje.

Uvijek se rado sjetim svog prvog susreta sa skijama. Danas se tomu smijem jer sam se malo zanio po pitanju odjeće. Na sebe sam nabacao gomilu odjeće u pedeset i dva sloja jer sam zabrij'o da je vani hladno. I je, na skijalištu je hladno, ali ne osvajaš Antarktiku. Skijaš. Jedva sam hodao. Kakav fail.

Skijaške čarape, pa još jedne čarape, pa duge gaće (da – i to sam stavio na sebe), pa jedna majica, pa druga majica, pa ski hlače i ski jakna. Kapa, rukavice…gomiletina toga.

I onda me moj dragi kolega koji je ujedno i ski učitelj i koji je preuzeo tu odgovornu ulogu naučiti me skijati - poslao „doma“. Na presvlačenje.

Shvatio sam sam da ti za skijanje nisu potrebni slojevi i slojevi odjeće. Jedne dobre čarape, jedne dobre ski hlače, jedna dobra ski jakna. I basta. Čarape ne doslovno jedne, mijenjaj ih svaki dan. Zbog higijene.

Uz to rukavice i kapa. Ovo kapa ignoriraj i zanemari. I zaboravi.

Ne kapa nego skijaška kaciga jer kaciga glavu čuva.

Ja sam to naučio na teži način i to na prvi dan skijanja. Prvi dan na skijama ikad.

I dok sam se u početničkom plugu s dosta straha spustio do žice – bam. Pokupio me frajer na boardu i to brutalno. Zveknuo sam glavom u pod. Do kraja skijanja pamtio sam taj bliski susret, ali nije me to obeshrabrilo u naumu da naučim skijati.

Ja sam prvi dan proskijao, ali onak' ozbiljno. I zabrij'o na to totalno. Zelene staze više nisu bile zanimljive pa smo skijali po plavim stazama. Rekao mi je učitelj da sam ili lud jer ne znam koliko je skijanje zahtjevno i može biti opasno ili sam neotkriveni talent i nije se mogao načuditi kak' mi dobro ide. Ova druga opcija mi je naravno puno više odgovarala. Nisam u sebi vidio ozbiljnog skijaša – budimo realni, ali zaljubljenog rekreativca – i te kako.

Prvih nekoliko godina sam rentao opremu, ali poslije sam se odlučio na svoj vlastiti komplet i tak' sam si bio sretan. A tko ne bi?

Kad se odlučiš na kupnju svojih skija, panci, štapova i ski opreme budi maksimalno pažljiv pri odabiru. Radije potroši i koju kunu više, ali neka oprema bude kvalitetna i od provjerenog proizvođača. Uostalom, ski oprema ne traje samo jednu sezonu, ona traje i traje.

Gledaj na to kao na dugoročno ulaganje.

Danas fakat nije problem kupiti opremu. Specijaliziranih dućana je zaista velik broj, ali ako ne želiš juriti na jedan kraj grada po skije i vezove, na drugi kraj grada po kacigu, na treći dio po rukavice i naočale – skokni do nekog sportskog dućana. Tamo ćeš naći sve na jednom mjestu jer imaju brutalno dobru ponudu.

I ako si početnik i spremaš se na svoje prvo skijanje poslušaj moj savjet - vjeruj prodavaču. On ti je prijatelj. Prodavači znaju što prodaju, znaju što pričaju.

Nemoj napraviti glupost k'o ja kad sam jedne godine rent'o opremu i uzeo pancerice za koje mi je čovjek rekao da možda i nisu dobar izbor. To je bila prijelomna godina nakon koje sam rekao – nema više rentanja.

Te godine mi je najdraži dio skijanja bio kraj dana – svečani trenutak u poslijepodnevnim satima kad s nogu skidaš pance. O čovječe – pa to je bio blaženi trenutak. Onaj osjećaj – tko to more platit'.

Uzmi i dovoljno vremena – zna se to sve skupa i odužiti. Pogotovo kad kupuješ pancerice.

Baci oko na aktualne ponude, akcije i sigurno ćeš pronaći nešto za sebe, a ako ti se baš i ne ide u dućan, a znaš što trebaš – riješiš problem uz par klikova. Webshop je zakon.

Zimski aktivni odmor, a nije skijanje – ha?

Zimi je skijanje rekreacija broj jedan, ali ne želim da sada ispadne kako nemaš alternativu.

K'o ono – baš sam mislio krenuti s nekim vježbanje, dovesti se malo u formu, ali ne skijam pa budem onda malo pričekao. Budem probao nešto drugo. Nije baš sad vrijeme… Zima je… Nisu uvjeti…

Budem… Budem… Budem…

Ma ne budeš ništa ako ćeš tražiti izgovore.

Ako baš i nisi obožavatelj skijanja, ali svejedno se želiš pokrenuti u novoj godini jer na dijetu se uvijek ide od nove godine – kasniš već nekoliko dana. Ok, nećemo biti sitničavi, ali ništa nije izgubljeno. Stigneš. Pokreni se.

Gomila je drugih stvari kojima se možeš baviti bez obzira što je siječanj. Pa pogledaj ovo prekrasno vrijeme vani. Ni zima nije kao što je nekad bila. Uvjeti su još uvijek pogodni za neke vanjske aktivnosti. Možeš šetati, trčati, voziti bicikl, rolati, „nordijski hodati“…

Nemoj samo cviliti da se ne može – može se.

Ako pak nekim čudom uspiješ naći izgovore zašto ne izlaziš iz kuće i pokreneš se – postoji rješenje. Ima i cijela paleta aktivnosti koje možeš raditi u zatvorenom.

Teretana, fitness, joga, zumba, pilates… Izbora nikad više nego danas.

Naravno da i za ovu opciju možeš pronaći nekoliko desetaka razloga zašto se ne pokrenuti, ali i za to postoji rješenje. Vježbati možeš i doma.

Traka za trčanje, sobni bicikl, orbitrek, utezi… Nema da nema.

Ja sam se opasno navuk'o na orbitrek i vježbam doma jer jednostavno nemam vremena još u pretrpani raspored ubaciti i odlazak u teretanu. Budući da sam prije par godina imao nešto viška kila odlučio sam reći dosta jer bi inače otišlo sve u totalno krivom smjeru. Nije sve što je okruglo i oku ugodno. K tomu, jako volim jest'. Fakat volim. Veliki sam gurman i kako to obično bude – obožavam slatko. Jeeeeeeeee.

I onda nemoj bit' ugodno popunjen. Hoćeš/nećeš – jesi, ali sam shvatio da uz male promjene u prehrani i redovito vježbanje možeš dobro balansirati s kilogramima, a da se pritom ne moraš odreći baš svega. Ne i ne.

I onda ti u nekom trenutku vježbanje postane rutina i dan ti je nezamisliv bez rekreacije. Imam neku svoju shemu – pet puta tjedno, od ponedjeljka do petka, svaki puta po deset kilometara. I to je to. Našao sam svoju shemu. Odgovara mi i ono što je najbolje – osjećam se dobro.

Nađi i ti svoju shemu – nađi nešto što će te veseliti, a pri tom misli na zdravlje. One priče da ne možeš nešto pronaći – ne priznajem.

Zaleti se do nekog sportskog dućana – pogledaj što sve imaju, a imaju more toga.

Možda se baš zaljubiš u neke super tenisice i počneš trčati. Nađeš super role pa kreneš rolati. Vidiš super nabrijani bajk pa ga kupiš (sigurno daju i na rate) i kad god ti vrijeme dopusti – bicikliraš. Shvatiš kako je neki jako fensi orbitrek na akciji pa kreneš vježbati doma.

I bez obzira što ne skijaš, izbora ima i te kako, odluka je na tebi.

Postani dio sve većeg broja ljudi koji su aktivni, misle o sebi, svojem zdravlju.

Osjećaju se dobro.

Dosta izgovaranja, pokreni se. Nije sport rezerviran za samo neke. Svi se mogu nečim baviti.

Sport svima.

O autoru:

Domagoj Knežević. Rođen ne tako davne 1980. godine u Sloveniji. Zbog tog geografskog detalja sam danas česta meta fora, pošalica i doskočica na račun Slovenaca. Mater odgovorno tvrdi da sam bio dobro dijete tamo negdje do srednje škole kada me šusn'o pubertet pa je pridjev „dobro“ zamijenio neki drugi, ali ostanimo umjereni za sada. Pratite me na blogu i na Facebooku.