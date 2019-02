Kad muškarac plaća večeru, onda je to, kažu, investicija... Muško ženski odnosi su baš super. Pogotovo jer jedni druge nikad do kraja neće shvatit.

Muško ženski odnosi su baš super. Pogotovo jer jedni druge nikad do kraja neće shvatit. Meni je najjača ona teza koja kaže da žene uvijek očekuju da se muškarci promijene, a oni ostaju isti. Dok s druge strane muškarci očekuju da žene ostanu iste, a one se promijene.

Muškarci su u principu uvijek isti, možemo u određenoj fazi života svoje pravo lice prikriti i čak u tome uživati, ali onakvi kakvi jesmo bit ćemo uvijek. Žene isto tako. Samo što žene puno duže neke stvari mogu tolerirati bez promjene. To je onaj početak u kojem ti baš nisi normalan jer realno nisi normalan, a njoj je to simpatično jer joj razum ipak malo pomuti ona zaluđenost.

Ti si sav sretan jer ona tolerira tvoje demone. Kasnije kad joj dođe do mozga ti i dalje nisi normalan, a ona je postala normalna. I op. Kratki spoj. Al teško je to sve pohvatati.

Evo recimo uleti. Mi muškarci smo i dalje uvjereni kako je ulet pola posla. Naravno da ne postoji dobar ulet, pogotovo ako idemo s ono ˝Šta´š popit?˝ ili ˝Slatka si mala˝. Ali stvar je u tome da smo mi toliko analizirani od strane žena puno prije tog uleta da ako je ona odlučila da si ti danas dobar bit ćeš dobar neovisno o gluposti koju izvališ pri prvom susretu.

Isto tako ako je odlučila sama ili u vijećanju s frendicama da nisi dobar, neće ti pomoć ni njen najdraži autor za citate ispod fotki na Fejsu – Mr. Coelho. Naravno da mi iz toga izvlačimo krive pouke pa onda onim ženama koje nas nekim čudom nisu stigle analizirati prodajemo glupe ulete misleći kako su super jer nam je prošlo kod onih koje su nas analizirale.

Kakav Inception, pa ovo je mindfuck epskih razmjera. Super su i društvene mreže. Ja njoj lajkam sve živo, ona meni lajka jednu fotku. E frende, to je otvoreni poziv na parenje. Nema tu šta.

Zašto bi ona meni nešto lajkala, ako joj nisam napet. Ona s druge strane tvoj lajk doživi jednom u sto godina jer ima stotine ostalih slinećih pasa koji joj svakodnevno lajkaju sve živo.

A to što je tebi jednom nešto lajkala je vjerojatno slučajno stisnula ili si fakat imao dobru objavu koju ti je lajkao i onaj frend iz osnovne. Ali s njim se ipak ne bi pario.

Žene žele stabilne i situirane muškarce koji umjereno jedu, piju, puše, izlaze i sve što život čini lijepim. Naravno moraju biti vjerni i ipak izgledati toliko pristojno da se ne prepadneš kad ga vidiš na ulici u polumraku. Kad nađu takvog muškarca on je često dosadan. Sebi, frendovima, ali i njoj. Opet nije baš idealno.

Muškarac isto želi savršenu djevojku. Dama na ulici, domaćica u kući, kurva u krevetu. Taj se poredak smije poremetit, ali samo kad je s njim. Čim nije s njim i nesavršena je, to je problem. Malo ego, malo briga o tome što će drugi reći, malo čista glupost.

U posljednje vrijeme je sve više aktualno ono pitanje oko toga tko bi trebao platiti cugu, večeru ili štogod na prvom izlasku. Žena kao žena, borila se za emancipaciju i ona je sposobna, stabilna i neovisna žena.

Ona sebi može sve sama priuštiti i ne treba joj jedan bezvezni muškarac da joj plaća stvari kad mu je ionako na pameti samo jedno. E, ali ako on ne plati sve na tom prvom izlasku onda opet nije ok. Jer ipak ˝red je˝.

A prema redu damu treba tretirati upravo kao damu. On će s druge strane isto očekivat da sve plati čak i u situacijama kad mu nije na pameti samo odvesti je u krevet. Oba puta kad mu nije bilo na pameti isto je platio.

Priznali mi to sebi ili ne (a naravno da to nije pravilo i da postoji milijun iznimaka, ali...), na tu večeru gledaš kao investiciju. A kad u nešto investiraš, očekuješ i nekakav povrat. Ako je jedini povrat osmjeh, onda brzo toneš u bankrot. A bankrot nije dobar. A u sve ove odnose, kojih naravno ima još tonu, treba ubrojiti i one u kojima teoretski znamo sve što hoćemo, ali u praksi nemamo apsolutno pojma.

I tu se razlikuju žene i muškarci. U životnim situacijama u kojima stvarno ne znamo što želimo iz nebitno kojeg razloga žena će se svejedno upustiti u neku ˝avanturu˝ ne očekujući ništa, ali ako nešto klikne već će ona frajera promijenit da to sve ode pravim smjerom.

Jebiga, ta želja za promjenom i odgajanjem je neistjeriva. Zato žene i rađaju djecu, a ne muškarci. A mi muškarci ćemo se isto upustit, ali tek nakon što sedam milijuna puta prije prvog susreta upozorimo ženu da ne želimo ništa i da ništa ne može i neće biti i da je nebitno jesu li zvijezde posložene ili nisu, ali mi sad nismo spremni ni za što.

Znamo i jedni i drugi da kakvi god planovi bili neće se previše nas pitat, ali moramo ih iskovati sami prije.

Odnos između žena i muškaraca je igra. U igri nekad netko izgubi, nekad dobije.

Sve je super dok se u toj igri generalno gledano zabavljamo. Ali ako i dođe kiša, poslije nje, prije ili poslije dođe sunce. Tako da....

