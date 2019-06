Kako to muškarac osvaja ženu ili barem misli da je osvaja? Toliko se pogubiš u priči da više ne znaš što si slagao, a teško je dva puta isto slagat. A ona te gleda kao neuspjelu atrakciju u cirkusu dok joj oči toliko kolutaju da ti ne treba ventilator da te otpuše.

Autor

Krenimo od prvog susreta. Ja u životu još nisam sreo, iako možda postoje takvi muškarci, koji će za ženu koju prvi put vidi reći : ˝Jao vidi kako prelijepe oči ima, a oči su ogledalo duše. Nju ću voljeti cijeli život!˝ Realnije je da je gleda nešto niže od očiju, pa onda još malo niže i ono što misli s njom raditi ne uključuje nužno pogled oči u oči. To je jednostavno tako. Ali, koraci koji slijede su često spektakularni.

Uvijek stojim pri tome da nijedan muškarac ne može osvojiti ženu kojoj i on na neki način već na prvu nije napet. I dalje žene biraju, a mi si naivno preuzimamo zasluge za to. I to je super. Uglavnom, žena koja te želi dat će ti to do znanja.

Problem je u tome što nama značajni pogledi, pokreti ili čak i razgovor često ne znače ništa. Jer nama da bi skužili da je žena zainteresirana trebaju signalizacije kao za slijetanje aviona, a čak ni onda nije sigurno da nećemo završiti u nekom jarku umjesto na pisti.

A i teško je egu dozvolit činjenicu da je ona nas osvojila, jer mi moramo bit osvajači. Ipak smo mi muškarčine.

Problem u neraspoznavanju interesa je u tome što smatramo da i one koje su kompletno nezainteresirane mogu biti naše. Društvene mreže su čudo. Zaobići ću one mužjake koji misle da je umjesto ˝Ej!˝ bolje poslati fotku svog ˝ponosa˝. Mislim, možda to negdje i prolazi kao ulet, ali ono... Suptilan pristup je lajkanje. Brate, ne može ona imat objava koliko ja mogu puknut lajkova, srca, majmuna, vražjih matera. Pa da napiše da sere i to bih joj lajkao jer to znači da je zdrava, a ja hoću zdravu ženu. I onda si nakon stotine lajkova utvaraš kako si probio led. Nisi. Nije te ni primijetila. Ima takvih kao ti na tone. Ali onda smogneš hrabrosti i odlučiš joj se javiti.

E sad, kakva da bude prva poruka? Ako joj pošalješ samo ˝Ej!˝, nije neka sreća jer djeluješ nezainteresirano i što ti misliš da će ona pasti na svaki Ej! koji dobije? Ako joj pošalješ kilometarsku poruku u kojoj se trudiš objasniti tko si, što si i što želiš od nje, onda si psihopat jer tko troši vrijeme na pisanje romana za curu s kojom se praktički nije ni upoznao? Dakle, ne možeš dobiti nikako. Ako ona tebi lajka objave, e onda je imaš. To je to! Samo se trebate dogovoriti hoćete li u njenom ili u tvom stanu. E, nije ni to tako.

Ona je, za razliku od tebe, lajkala ono što joj se stvarno sviđa. Ako je lajkala tvoju fotku, nije lajkala tebe nego možda onog galeba iza tebe koji taman u letu ispušta ono kako se ti osjećaš kad shvatiš da to njeno lajkanje ne znači ništa.

Ako ti slučajno i da šansu da progovoriš dvije rečenice s njom, moraš pazit na svaku riječ, točku i zarez jer i s najmanjim kiksom gubiš i tako nikakve šanse.

Dakle, ove koje nemaju barem gram bilo kakvog interesa za tebe, nećeš pridobiti društvenim mrežama. Točka. A uživo. E, tu smo jaki. Rezon je, pogotovo poslije par cugi, da pošalješ curi piće i ona ti odmah da sebe, uzme tvoje prezime i gleda te kao neko božanstvo. Realnost je ta da si i sama može kupiti piće, a ako i prihvati piće od tebe često ne znači mnogo više od činjenice da je žedna. Ili možda i nije žedna, ali joj je frendica žedna pa će ona popit. Ako slučajno prihvati piće, uvjeren si kako su ostale samo puke formalnosti i potpis ugovora pa dobiješ sve što poželiš. Ako još kreneš s pričom koliko para imaš, što voziš i izvadiš onaj bunt para novčanica od 10 kn umotanih u onu od 500 koju si jutros isprintao ona je tvoja za cijeli život.

Ono, želiš curu koja neće gledati samo materijalno i koja će sutra bit savršena žena, majka, kraljica. Ali svejedno je pokušavaš osvojit retardiranom pričom o tome što ti imaš. Ako te odbije, onda ne valja. Šlapa, šta ona zna? Imaš i klasično šepurenje. Paun je goli ku*ac za tebe. Još idealno ako vas upozna neki zajednički poznanik. E, onda se frende moraš pokazat u punom svijetlu. To kad se u tom izdanju pogledaš u ogledalo ne možeš prepoznati samog sebe. Frende, ja sam najbolji. Sve ja znam, sve sam prošao. Ne

može ona mene ničim impresionirat, ja sam sve. Obavezno moraš ubacit koju ˝maco˝, ˝srećo˝ ili ˝šećeru˝ jer žene se na to pale, a ti se pokazuješ kao alfa mužjak. Sad ide onaj emotikon koji povraća.

Toliko se pogubiš u priči da više ne znaš što si slagao, a teško je dva puta isto slagat. A ona te gleda kao neuspjelu atrakciju u cirkusu dok joj oči toliko kolutaju da ti ne treba ventilator da te otpuše. A ustvari je sve tako jednostavno. Budi uvijek ono što jesi. Ako si manijak, pa budi manijak stalno. Ako si povučena osoba, budi povučena osoba.

Budi svoj pa ako joj se svidiš super, a ako ne i tako bi prije ili poslije kiksao u silnoj glumi pa bi opet sve maestralno propalo.

Sve da ženu hoćeš i samo odvesti u krevet, jel ti nije bolje da si to uspio baš ti, a ne neka glumačka verzija tebe? A ako joj osvojiš i srce dobio si loto i ne moraš razmišljati koji je točno dio tvoje glume zavoljela, nego je zavoljela tebe baš takvog nesavršenog kakav jesi. Sad, kad smo to sve apsolvirali... Reci mi maco, kako si ti?

O autoru:

Volim pisanje, fotografiju, pjesmu, 'sve što vole mladi'... Svoje misli često pretočim u tekst i nadam se da će se dio tih misli svidjeti i vama koji ih čitate...

Pratiti me možete na Facebooku i na Instagramu.