Mlađe je, kažu, slađe. Koliko tu caruje ljubav, a koliko interes?

Ako muškarac ima mlađu djevojku, onda je frajer, i u tom slučaju nikakve osude ne postoje, a s druge strane, ako je žena starija, nailazi na osudu i neshvaćanje okoline. Svjetski trend je, što starija žena, to mlađi muškarac. Što time dokazuju? Ne znam. Ne shvaćam. Ne osuđujem, ali… Sama pomisao da mi sin ima „djevojku“ mojih godina, ne izaziva u meni nimalo lijepe osjećaje.

A ni ja ne bih voljela imati nekog mlađeg. Kad mislim mlađeg, mislim na razliku u godinama od nekih dvadesetak ili više godina. Da uz sebe imam dijete, a jedva sam se i svojih riješila. Ne, hvala. Ipak, to je moje osobno mišljenje. Ja ne pratim trendove, pratim razum i savjest. Drugim ljudima ne radim ono što ne bih voljela da se meni radi, kao ni mojoj obitelji.

Mlađe je slađe, to je istina. Ljepota mladog tijela nije upitna. Lice bez bora privlači poglede. Ali mladost nije vječna, mada sve radimo da to postignemo.

Godina i bora se ne bi trebali sramiti. Oni su naša životna stečevina. One su dokaz da smo živjeli, ali i griješili. Bore su svjedoci iskustva. Na sreću, tijelo je samo okvir duše, a duša ne stari. Ona je uvijek razigrano dijete okovano zemaljskim tijelom. Taj duh nas i tjera da radimo ono što smo mislili da nikada nećemo. Ne prihvaća duh okove života, ne prihvaća ograničenja, ali ga ne zanima ni mišljenje okoline.

Nisam sklona osuđivanju. Svatko živi svoj život, i ima pravo na osoban izbor. Tko sam ja da o tome sudim? Moja mjerila vrijede samo za mene, ali ne i za druge. Svatko ima svoj metar po kojem mjeri savjest, život ali i svoje ponašanje.

Na pisanje ove kolumne potaknula me je izjava francuskog pisca Yanna Moixa koji je izjavio da je nesposoban voljeti žene od pedeset godina, iako je i sam pedesetogodišnjak.

On preferira mlada ženska tijela, a mogu li mlađe voljeti ono što ni on ne može? Njemu pedesetogodišnjakinje nisu privlačne, a on bi drugima trebao biti?