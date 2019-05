Nepropisno parkirana Severina ≠ nepropisno parkiran Marko?

Ima jedna curica… u biti ne, prvo Eurosong.

Za slučaj da ste propustili, nismo pobijedili, što je sasvim ok - ne možemo uvijek bit najbolji u svemu. (LOL)

Pobijedio je frajer za klavirom, s pjesmom koja zvuči kao da paše na radio. Ima kao neku toplu ljudsku priču iza te pjesme, ali ništa pretjerano, ništa invazivno i baš zato mi je drago da je pobijedio.

Dosta mi je tih proračunatih “ja ću pjevat o feminizmu”, “ja ću pjevat o domovini”, “ja ću pjevat da je ljubav heroj i imat krila anđela koja su zapravo zlatna, zlatna krilca - malo Eurosong, malo pohano meso”, “ja ću pjevat da novac kvari ljude ali na TALIJANSKOM” (iako, super je pjesma), “ja ću pjevat da rat ne valja”, “ja ću posvetit ovu izvedbu svojoj baki koja se bori s čukljevima”, “ja ću pjevat da je svaka žena lijepa i da mora voljet sebe” - znamo to već, javila nam je Christina Aguilera 2002.

Ne mogu to više, ljudi su postali toliko proračunati i politički korektni da više ne smiješ ni nepropisno parkirat u centru i šutnut psa.

Dobar dan gospođo Vlasta, ovo iznad vam je sarkazam, hvala što ste svratili.

Uglavnom, ima jedna curica… zapravo ne još, prvo Lidija Bačić.

Sigurno ste naišli na priču o tome kako je u petak imala okršaj s prolaznicom, a ako niste (KAKO NISTE?!), ovo je kratki sažetak:

(Navodno) Lidija stoji (bez sumnje) nepropisno parkirana na pločniku i blokira prolaz pješacima Gospođa šeta s prijateljicom i psom i ne može proć od (navodno) Lidijinog auta Gospođa u znak protesta (navodno) nježno kucka po prozoru i opet (navodno) nježno zatvara (navodno) Lidijin retrovizor (Navodno) Lidija je (navodno) izletila (izletjela, gospođo Vlasta, da da) iz auta i (navodno) počela (figurativno) jebat mater prolaznici uz (navodno) riječi “TI ćeš MENI zatvarat retrovizore” (što malo zvuči kao pjesma Lidije Bačić zapravo) (Navodno) Lidija je nakon toga (navodno) gurnula prolaznicu koja zbog toga (navodno) odletila u zid u koji je (navodno) lupila glavom, a (navodno) Lidija joj je na kraju šutnula psa. Nakon toga imate snimku.

Samo da objasnim ovo pretjerano korištenje riječi navodno - kopiram novinare.

Uglavnom, ovo se NAVODNO dogodilo i “sve” je snimljeno, osim što nije i šteta što nije jer bi onda možda bilo lakše urazumit tu jednu curicu koja stiže za par rečenica.

U Americi si nevin dok se ne dokaže da si kriv, u Hrvatskoj si nevin dok se ne dokaže da si siromašan, a Lidija samo kaže da “svaka priča ima dvije strane.”

Nismo još dobili drugu stranu, a ima ta jedna curica…

Ima jedna curica koju sam uhvatila na internetu dan nakon incidenta.

Oko 15 godina, možda i 14, možda i 13, zapravo možda i 6 - danas curice izgledaju puno starije nego što stvarno jesu. Nebitno koliko ima godina, bitno je ono što o svemu kaže curica, a curica kaže ovo:

“Mrš jebene kurvetine, svi vi koji napadate Lidiju ste drolje i kurvetine, Lidija je super pjevačica i svi ju vole, vi ostali ste samo ljubomorne kurvetine” - parafraziram, plus smanjila sam broj “kurvetina”, kod nje ih je bilo više.

Ja ne znam što se dogodilo u petak, znam samo “navodno.”

Lidija je navodno napala ženu, navodno je šutnula psa i navodno postoje svjedoci.

I bilo bi super da se dokaže da je ta Lidijina druga strana priče stvarno dovoljno kvalitetna i puna konteksta jer ne volim mislit da postoje ljudi koji šutaju pse po cesti, pogotovo ne ljudi koji su uzor mlađim generacijama, ali ton snimke najavljuje da je ovaj “navodno” otprilike tu negdje s onim što je stvarno i bilo.

Nadam se da nije, nadam se da je gospođa sve izmislila jer je zločesta - bojim se da ipak nije jer TKO radi takve stvari ničim izazvan - ali najviše me brine ta curica.

Jer nije jedina.

Ima ih vojska i sve rezoniraju na sličan način: “Pustite Lidiju na miru, ona je super pjevačica, vi ostali ste kurvetine ljubomorne.”

Dakle, nije važno je li netko nepropisno parkirao i navodno napao osobu i psa - važno je je li ta osoba zapravo super pjevačica (ili ubaci drugo zanimanje ili poziciju) ili nije.

“Ja volim njene spotove pa su svi koji se sad ljute jer je možda udarila psa KURVETINE, pustite ju na miru.”

Zvuči kao benigna pizdarija iz usta djeteta zaljubljenog u lice s televizije, ali nije.

To je standardni “mali je napravio sranje, ali je MOJ mali pa nije bed” hrvatski model zbog kojeg su tatini sinovi bahati na cestama u autima od 500 konja, zbog kojeg Tomo smije reć sinkopa i zbog kojeg Sanader smije viknut “buba me tibica” svaki put kad mora doć na sud.

(I ja sam si malo povratila u usta od ovog “buba me tibica”).

Ja full navijam za to da Lidija ispadne u pravu, ali ako ispadne da nije, full navijam za to da se ispriča i da snosi posljedice jer je to jedino normalno.

Ma čak i da ispadne da je gospođa agresivno gurnula retrovizor, šakom joj nabijala po staklu i napala joj auto, i dalje je lijepo barem usput dobacit “nije lijepo blokirat prolaz na pločniku, djeco draga.”

Jer ono, postoje te neke curice koje na internetu iz ponašanja poznatih uče kako se živi.

I nitko ne očekuje da poznati nikad ne pogriješe, ali kako će curica znat da se sasvim normalno nekad i ispričat kad pogriješiš kad se kod nas skoro nitko ne ispričava za ništa?

Ljudi se ispričavaju kad šefa pitaju kad bi otprilike trebala sjest plaća, šef se rijetko ispriča kad plaća kasni.

“Šta ste zapeli za Lidiju, ima puno gorih stvari koje se događaju u Hrvatskoj.”

Normalno da ima.

Ali stvari postaju gore baš zato što se nitko na vrijeme ne pozabavi ovima koje su “ma dobro ajde, pa ima i gorih stvari.”

Ne znam, meni je curica od 15 godina koja ljudima piše da su kurvetine jer je pjevačica koju voli navodno napala ženu i psa u kategoriji najgorih stvari.

Možeš voljet Lidiju i svejedno ne bit zadovoljan kad navodno napravi nešto loše.

Uglavnom, veselim se drugoj strani priče, nadam se da će sve ispast jedan veliki šašavi nesporazum (I have a dream, a dream as beautiful as it is extreme), a do tad srdačno pozivam sve roditelje da objasne svojoj djeci da je nepropisno parkirana Severina jednako u krivu kao nepropisno parkiran Marko Marković i da je pristojna čistačica UVIJEK vrijednije ljudsko biće od nepristojnog direktora. Hvala na razumijevanju i srdačan pozdrav.

Fotografija: Karmen Poznić

