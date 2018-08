O produktivnosti: Male navike koje čine veliku razliku Kroz 10 lekcija u 10 mailova i samo 5 minuta čitanja dnevno, tijekom 10 dana možeš proširiti svoje znanje o gotovo svakoj temi koju možeš zamisliti.

Nedavno sam na Facebooku podijelila Highbrow – platformu za online učenje (ali u malo drugačijem formatu). Kroz 10 lekcija u 10 mailova i samo 5 minuta čitanja dnevno, tijekom 10 dana možeš proširiti svoje znanje o gotovo svakoj temi koju možeš zamisliti. Tijekom prvih 30 dana, Highbrow je besplatan, što znači da stigneš testirati čak 3 različita tečaja.

Nego, zašto ti pišem o Highbrowu? Posljednja tema koju sam slušala, “Small habits that yield big results” autora Joea Bennetta, me inspirirala da s tobom podijelim 5 (od 10) zanimljivih navika koje će, ako ih primijeniš, pozitivno utjecati na tvoj privatno-poslovni uspjeh.

U tekstu Što tvoje navike govore o tebi sam spomenula da se život (i ciljevi) sastoje od onih malih stvari koje radimo svaki dan. To znači da je pametno kreiranje i planiranje jutarnje/večernje/dnevne rutine jedno od najboljih ulaganja tvog vremena.

Osobno, znam da svaki put kada uđem u neproduktivni “njnj” period, sve što moram napraviti je vratiti se osnovnim navikama – ranijem ustajanju, jutarnjoj šetnji sa Zoe, kreiranju 3 dnevna prioriteta, Pomodoro tehnici. (O svakoj od navedenih navika možeš više pročitati u TeaTime ciklusu na temu produktivnosti koji počinje tekstom Pametno upravljaj svojim vremenom.)

Uostalom, ti vjerojatno najbolje znaš kakva dnevna rutina te čini produktivnijim i zadovoljnijim. Ali, ako ti slučajno nedostaje inspiracije, baci pogled na sljedećih pet prijedloga.

1. Nauči proslaviti male pobjede

Naučiti uživati u malim pobjedama je ključ usvajanja svake nove navike. Ne mora to biti cjelonoćno vikend-slavlje (iako je i to u potpunosti u redu). Za postizanje pozitivnih rezultata, dovoljan je jedan kratak “uspio sam” trenutak u kojem si, u sebi ili na glas, kažeš “Svaka čast, Tea”. Važno je da taj trenutak uključuje pozitivne emocije i da se sjetiš to napraviti svaki put.

Zašto to funkcionira? Kod usvajanja novih navika, sa svakim malim uspjehom se izlučuje dopamin koji nas motivira do sljedećeg milestonea. Slavljenjem malih pobjeda osiguravaš da se taj dopamin zbilja izluči, što će onda izravno utjecati i na tvoju motivaciju.

2. Diši

Pomislit ćeš, ovo je glupo, pa znam disati. Međutim, i ja sam tek nakon ovog tečaja shvatila da imam(o) još puno toga za naučiti po pitanju disanja. Disanje je najbrži način da utječeš na svoje zdravlje, pozitivan stav i razinu samopouzdanja. Učenjem o različitim načinima disanja, steći ćeš korisne alate za svaku životnu situaciju.

“Prosječna osoba udahne 10 puta u minuti. Osoba koja “zna što radi” udahne samo tri puta.” Jedna od zanimljivih vježbi u sklopu tečaju je Box breathing. Koncept je sljedeći: udišeš 5 sekundi, 5 sekundi zadržiš dah, izdišeš 5 sekundi i zadržiš dah 5 sekundi. To ponavljaš tijekom 5 minuta. Kisik utječe na svaki, i najmanji dio tvog tijela, zbog čega će vježbanje pravilnog disanja pozitivno utjecati na tvoje cjelokupno zdravlje, minimiziranje stresa i pozitivan stav.

3. Pošalji “mislim na tebe” poruku

Kvalitetni odnosi su ulaganje. Ja stvarno volim ljude i interakciju s njima, ali slanje pisama, mailova, poruka ili pričanje na telefon nije jedna od mojih jakih strana. S druge pak strane, jako me veseli primiti lijepu poruku ili mail od nekog drugog.

Jedna od ideja koju Joe predlaže na tu temu je – jedna poruka dnevno. Razmisli koja osoba ti je važna ili koga bi htio danas razveseliti. Pošalji toj osobi kratku i osobnu poruku kojom joj daješ do znanja da ti je stalo. Ponavljaj svaki dan.

Ovom navikom, ne samo da ćeš izgraditi kvalitetnije odnose, nego ćeš, stavljajući fokus na druge, mijenjati i svoj mindset te postajati kreativniji i zadovoljniji.

4. Promisli o citatu

Henry Ford je jednom davno izjavio: “Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.” Izgradi naviku svjesnog promišljanja, fokusirajući se na jedan citat tjedno.

Živimo u svijetu u kojem se svakodnevno susrećemo s citatima, međutim, najčešće ih lajkamo i – zaboravimo. Sljedeći put kada naiđeš na zanimljiv citat, pokušaj primijeniti sljedeći pristup. Najprije ga zapiši u dnevnik ili na komad papira. Promišljaj o citatu tijekom sljedećih tjedan dana. Razmišljaj na koji način ga možeš primijeniti u svom životu i svakodnevnim situacijama. Sljedeći tjedan odaberi novi citat.

Postoji razlog zbog kojeg su citati preživjeli stoljećima i zbog kojeg su popularni i u ovo digitalno doba. To su kvalitetne, pametno strukturirane fraze koje sadržavaju bezvremensku mudrost. Promišljajući o njima, razvit ćeš kreativnost, empatiju i vidjeti svijet s novom, svježom perspektivom.

5. Odaberi dnevni cilj

Protekla dva tjedna su bila jedna od onih u kojima se naizgled ništa ne događa. Nema milestoneova, nema lansiranja, nema feedbacka. Samo jednoličan, “dosadan” rad. Takvi periodi su neizbježni i, u mom slučaju, često su izvor frustracije.

Upravo zato sam nedavno (nakon 5 godina čekanja) kupila 5-minute journal, a jedna od stvari koja je zajednička njemu i ovom Highbrow tečaju je – dnevna pobjeda. Na početku svakog dana zapitaj se – koju bi jednu stvar morao napraviti da današnji dan bude pobjeda? Zapiši taj odgovor na papir jer na taj način on postaje konkretan i opipljiv te ga je lakše realizirati. Naravno, smiješ u tom danu napraviti i više od tog jednog cilja. Ali zapamti, samo jedan od njih je tvoja “pobjeda dana”. Kreni od nje, a sve ostalo smatraj bonusom.

Osim pozitivnog učinka na produktivnost, ova navika će pozitivno utjecati i na tvoju disciplinu. Plus, osjećat ćeš se kao totalni badass 365 dana u godini.

Za ostalih 5 zanimljivih navika, predlažem ti da testiraš Highbrow tečaj “Small habits that yield big results“. Ili neki drugi. Jer stvarno su kul.

P.S. Ovo NIJE sponzorirani post. Ovo je “dijeli dalje” ljudima koje voliš.

O autorici:

Bok, ja sam Tea, poduzetnica u nastajanju, inženjerka sa smislom za biznis, kreativka zaljubljena u ljude. I autorica bloga TeaTime. Inspirira me ideja da sami kreiramo život i karijeru kakvu želimo. Moj put prema tome možeš pratiti na blogu, Facebooku i Instagramu.