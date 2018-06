Ono kad ti aplikacija stvarno odluči uštedjeti minute života U odnosu na prethodnu aplikaciju, Vipnet je s novom napravio veliki pomak i u dizajnu, ali i funkcionalnostima te ju pretvorio u praktičan alat za korisnike koji iznimno lako mogu vidjeti svoju potrošnju

Autor Ivan Hruškovec Četvrtak, 14.06.2018. u 15:22

Među gomilom aplikacija na telefonima skoro svi imamo nekoliko njih koje su vezane uz operatere, banke, razne online servise ili uređaje i često nam je prava tlaka uopće pokrenuti te aplikacije - a znamo da ih trebamo. Barem kako bi vidjeli koliki nam je račun za ovaj mjesec ili jesu li sjele plaće. Jedan od glavnih razloga zbog kojih nam to predstavlja napor često je bio loš dizajn takvih aplikacija i nepotrebna kompliciranost različitim izbornicima, podizbornicima i kvačicama koje smo mogli klikati.

Otkad je moja banka promijenila dizajn aplikacije i omogućila jednostavnu prijavu otiskom prsta, praktično sve obavljam kroz aplikaciju i više uopće ne trebam otvarati web verziju internetskog bankarstva. Pravi preporod! Slična stvar dogodila mi se i ovih dana s novom aplikacijom Moj Vip.

Vipnet je napravio temeljiti redizajn aplikacije koja je već nekoliko dana dostupna svim korisnicima za iOS i Android uređaje, a prva stvar koja me oduševila kod pokretanja aplikacije je mogućnost prijave otiskom prsta. Korisno i sigurno što će sigurno cijeniti oni koji brinu o svojoj privatnosti i ne žele da netko vidi kako troše svoje pakete.

No odmah potom slijedi i puno bolji pregled potrošnje gigabajta, minuta i SMS-ova. Sve je sada jasno razdvojeno i sortirano, pa odmah znaš gdje stojiš. Recimo, podatkovni promet jasno navodi ukupne gigabajte, a klikom na strelicu lista se širi, pa možeš vidjeti koliko si potrošio iz osnovne tarife, a koliko u dodatnim opcijama. Odmah je moguće vidjeti i ukupnu potrošnju u aktualnom mjesecu, ali i kad su podaci posljednji put ažurirani, što vam može pomoći kad pokušavate zbrojiti potrošnju u roamingu. Inače tu opciju za prikaz trenutne potrošnje i prikaz zadnjeg računa na početnom ekranu možete uključiti ili isključiti u postavkama, a isto tako možete uključiti i push notifikaciju za zadnji račun ili ako želite i prikaz noviteta iz ponude. Tu u postavkama naći ćete još i postavke oko same prijave, odnosno aktivacije ili deaktivacije otiska prsta te polje za upis emaila na koji vam može stizati e-račun kako bi se riješili papira.

Odlična stvar kod početnog ekrana je što su mi najvažniji podaci na vrhu, dok se razne ponude i noviteti koje nam Vp želi komunicirati nalaze ispod.

Kako je moja aplikacija vezana uz službeni broj, na polju za račune nisam imao opciju da vidim grafikon potrošnje kroz prethodne mjesece, što je sigurno korisno da vidite koliko trošite u kojem dijelu godine. Osim pregleda, tu je i još jednostavnije plaćanje računa jer sve što trebate napraviti je kliknuti na opciju Plati račun. Najjednostavniji način je da aplikacija zapamti podatke o kartici kako to ne bi upisivali svaki put, ali oni koji vjeruju tradicionalnijim metodama mogu to obaviti klasičnim kopiranjem podataka za uplatu ili pak skidanjem PDF verzije računa. Želite li vidjeti što u Vipu znaju o vama to ćete otkriti klikom na opciju Profil, i na vaše podatke. Tu će vam se prikazati sve o vlasniku i korisniku linije, ali i o trenutnom tarifnom modelu te isteku ugovora, a ako ste na bonovima moći ćete mijenjati i tarifni model.

U Vipnetu su su sada odlučili olakšati aktiviranje nekih opcija i kupnju različitih paketa, pa na kartici Shop sada možemo vidjeti detaljne opcije za osnovne kategorije koje su omogućene za naš paket. Ono što će cijeniti česti putnici su opcije koje se kriju u izborniku ‘U inozemstvu’. Ovdje možete aktivirati različite pakete kad se nalazite van države, dok ‘Go opcije’ nude različite mogućnosti za streaming servise. Naravno, jedna od osnovnih stvari je i kupnja bonova u webshopu za svoje bližnje, za što trebate imati aktiviran Vip online račun.

Jedna od najnovijih stvari koje se tako mogu aktivirati unutar Moj Vip aplikacije su i nove Ljetne opcije koje omogućuju da jednostavno kupite gigabajte za svoj podatkovni paket. Korisnicima se tako nudi nekoliko varijanti, a najmoćniji je paket od 120 GB za 120 kuna, što se može trošiti do kraja rujna. Tu je i mjesečna opcija koja za 60 kuna nudi 40 GB koji se mogu aktivirati i potrošiti u tekućem mjesecu. Tjedna vam za 40 kuna nudi 20 GB, dok će dnevna za 20 kuna osigurati 15 GB dodatnog prometa. Ti se paketi mogu aktivirati i SMS-om slanjem poruke DNEVNA, TJEDNA, MJESEČNA ili LJETNA na broj 13129.

Srećom, ja nisam još zatrebao pomoć oko korištenja Vipnetovih usluga, ali pod karticom Podrška naći ćete različite kanale kojima možete doći do stručnjaka u Vipnetu koji će riješiti vaš problem s mobitelima ili drugim gadgetima, ali i naći gdje vam se nalazi najbliži Vip centar.