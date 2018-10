Pet komentara koje trpe sve žene za vrijeme menstruacije Neke žene će brutalno dramiti za vrijeme menstruacije, neke se znaju svladati. Prihvatimo svi da su neke žene naprosto kučke koje ne žele kontrolirati svoje emocije, već vole biti drama queen.

Moglo bi se reći da sam tek počela nabijati radni staž, no s obzirom da od početka srednje škole nastojim raditi svakakve poslove da zaradim koju kintu, tako sam prošla već nekoliko poslova i ureda. Interna komunikacija je drugačija, dinamika tima je drugačija, ljudi su drugačiji, ali jedna stvar se ne mijenja. Gnušanje muških kolega kada im se spomene m. O, da, to veliko tabu M iza kojega su se

zaredala još stravičnija slova ENSTRUACIJA ili ENGA.

Dok je u srednjoj školi i na fakultetu to još ostalo zatomljena reakcija, u poslovnoj okolini sve više primjećujem komentare o menstruaciji koje mi još više razjebu raspoloženje nego što je to slučaj s hormonima koji divljaju u mojem tijelu. To je ravno tome kada vas netko pita jeste li živčani, a potom vas uvjerava da ste živčani. Dodirnula bih se nekoliko stavki s kojima sam se susretala dosad. Možda one ne vrijede za sve žene, a možda će se baš naći dosta žena koje će se složiti s ovime.

Žene mogu biti živčane i bez menstruacije

Zgodno je napomenuti svim muškarcima koji imaju žene u uredu da imamo loše dane i kada nemamo menstruaciju. Možda imamo probleme s prijateljima, možda nam se natovarilo previše posla, možda nam je naprosto takav dan da želimo glumiti sarmu cijeli dan jer je svakodnevica blijeda. Reagiranje na neraspoloženost od strane muških kolega sa riječima „Curiš?“, „Aha, oni dani su ti u mjesecu“ sasvim je degutantno.

Ali da, bit ćemo ponekad živčane zbog toga

Menstruacija nije nešto na što se možeš subskrajbati

Menstruacija nije nešto što se može regulirati, što je zabavno za imati, što je ugodno, što je bezbolno. Većina žena danas ima policistične jajnike, što znači da nam se na površini jajnika stvaraju ciste. Ciste zamislite kao male gliste koje su ispunjene tekućinom, a na odabrane dane u mjesecu mogu uzrokovati jake bolove zbog širenja tkiva i pulsiranja. Ni ciste nisu nešto što se može izabrati prilikom rođenja. Žene su mornari koje 5-6 dana na mjesec postaju mornari na Crvenom moru, razmišljaju o tome imaju li crvene točke na guzici i bore se protiv bolnih valova. Voljela bih za svaki komentar zakonsko uvođenje mjera u kojoj će se muškarcima dati topla, vlažna pelena koju će morati umetnuti u gaće i sjediti na tome cijeli dan, uz povremeno izlijevanje te pelene i konstantno natapanje novom tekućinom.

Čokolada nije uvijek rješenje

Ajde, čak i ako priznamo da volimo čokoladu tijekom „ONIH DANA“, mogu sa sigurnošću reći da nijedna menstruacija nije ista. Možda ću ovoga mjeseca žderati abnormalne količine čokolade s lješnjacima, ali sljedeći mjesec neću htjeti ništa jesti. Mjesec iza toga će mi se jesti samo voće, a možda se odlučim vratiti na čokoladu četvrti mjesec od sada. A možda mi se cijeli taj prehrambeni

ciklus izmijeni u narednih pet dana. Hormoni diktiraju naše raspoloženje i energiju, tako da smo upravo zbog toga nepredvidljive u tih nekoliko dana. Ako nam već nešto želite kupiti, nećemo se žaliti na neki dobar komad tehnologije...

Jbg, neke žene su kučke...

...i to nema veze s činjenicom imaju li menstruaciju ili ne. Holivudski filmovi predstavili su nam ženu koja je totalni nered, razdrkana, čupava i žlempa nenormalne količine hrane. Neke žene će brutalno dramiti za vrijeme menstruacije, neke se znaju svladati. Prihvatimo svi da su neke žene naprosto kučke koje ne žele kontrolirati svoje emocije, već vole biti drama queen.

Muškarci, sljedeći put kad vas netko lupi u jaja, sjetite se da je nama tako 5-6 puta mjesečno, 12 puta godišnje i tako sve do 50 i neke kada se usrećimo menopauzom i potom nas krenu tlačiti opaki valovi vrućine popraćeni hladnim periodima, bilo ljeto ili zima. To što mislite da ste zabavni svojim pošalicama samo morbidno bolno progovara o vašem znanju tijela – da ste se malo manje hihotali tijekom učenja reproduktivnog sistema i malo više pitali osobe oko vas kako se osjećaju, sigurno bih gajila veći respect prema vama. Jagode i čokolada! Jagode i čokolada! Trebamo li ubuduće ulaziti u ured i vikati to svim muškim kolegama kako bismo im dali do znanja da nam začepe gubicu čokoladom jer ispuštamo „jagodni sok“? Sljedeći put kada bacite oko na kolegicu koja nije raspoložena ili je vidljivo da je u bolovima, jednostavno „Jesi li dobro, kako ti mogu pomoći?“ bit će ZAISTA više nego dovoljno.

