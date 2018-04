Pješice kroz cijeli Zagreb: 25 kilometara u 98 fotografija Dan prvi. Sopot. Središće. Savski nasip. Kajzerica. Trnsko. Siget. Sopot. Dan drugi. Sopot. Travno. Utrina. Zapruđe. Savica. Jezera Savica. Zapruđe (burek pauza). Utrina. Sopot.

Autor Vedran Tolić / vedrantolic.com Petak, 06.04.2018. u 15:13

Ovako su izgledala zadnja dva dana na dvije noge, puno se hodalo, a usput sam i snimio pokoju fotku. Računao sam malo na Google mapsu i ukupno smo prešli više od 25 kilometara u ta dva dana. Neloše skroz. Posebno su me oduševila jezera Savica, tamo ima toliko lijepih stvari za vidjeti da je to pravo čudo. Već sam duže vrijeme htio otići do njih, ali sam tek jučer ustvari i otišao.

Prava je šteta da ovaj dio grada nije popularniji i pristupačnije uređen, doslovno nismo ni svjesni kakvo bogatstvo imamo u svojoj blizini. Prekrasna priroda u kombinaciji s jezerima, mostićima, labudima itd., jednostavno dobitna kombinacija. Za snimanje sam se ograničio na samo dva objektiva: Sigma 35 mm f/1.4 i Zeiss 135 mm f/1.8, a svi su bili na tijelu Sony A99II.

Šetnju oba ova dana pogledajte u nastavku, ima stvarno svega i svačega, od kreativne ideje cvijeća u cipelama, tramvaja, razne arhitekture, sve do prekrasne prirode...

