Pustite druge da budu ono što su oduvijek bili Ponekad u svom životu trebamo više od svega “popuniti prazna radna mjesta” pa onda na njih prihvaćamo ljude koji su daleko od onoga što je bilo u njihovom opisu.

Već dugo imate izazove u odnosima s najbližima? Možda rješenje tražite na krivom mjestu

Možda ste razočarani postupcima vaših najdražih ili ste se suočili sa “zahladnjenjem” u odnosima zbog (iznenadno) različitih stavova, koliko god se mučili riješiti izazove fokusom na konkretne postupke, nećete to uspjeti. Trebate gledati malo šire i – pustiti ih da budu ono što jesu. Pitate se kako možete tek tako pustiti prijateljicu s kojim ste od malih nogu ili partnera s kojim ste dijelili život dugi niz godina? Ne morate ih pustiti iz svog života, samo pustiti da budu ono što jesu i ono što su oduvijek bili.

Neispunjena očekivanja

Kada upoznamo nekoga i učinimo ga dijelom našeg života, radimo to s određenim očekivanjima i “standardima” koje te osobe trebaju ispuniti. Očekujemo određeno ponašanje s njihove strane, dodjeljujemo im određenu ulogu i očekujemo da stvarnost odgovara slici njih u našoj glavi. Izazovi u odnosima nastaju kada to nije tako. Onda kada oni ne slijede naš scenario i nepisana pravila u našoj glavi, te ne žive ulogu koju smo im dodijelili, nastaju razočarenja. Ono što ne shvaćamo je da ako netko ne reagira onako kako želimo da reagira, problem je u nama, ne u njima. Mi smo na njih stavili očekivanja koja su utemeljena na našim vrijednostima i sadrže ono što bismo mi napravili na njihovom mjestu, ali ona nisu odraz vrijednosti druge osobe stoga ta osoba ih nije dužna ispuniti. Svaki postupak drugih potiče iz njihovih standarda i vrijednosti, njihove podsvijesti i načina razmišljanja. Zato se često njihovi postupci neće poklopiti s vašima, i to je sasvim uredu. Drugi ljudi ne moraju živjeti u skladu s vašim očekivanjima i s vašim uvjerenjima.

Isti svijet, drugačija realnost

Možda najbolji primjer odnosa s drugačijim vrijednostima i uvjerenjima je odnos koji imamo s našim roditeljima. Vjerojatno ste i sami doživjeli da oni imaju potpuno drugačiji pogled na svijet, upravo zato što su odrasli u drugačijim vrijednostima. Ako ste stalno s njima “na ratnoj nozi”, pogledajte koje su njihove vrijednosti i shvatit ćete gdje nastaje vaš konflikt. Nemojte se boriti dokazati im da nisu u pravu, njihov pogled na svijet i cijeli sustav vjerovanja ih onemogućava da to vide na način na koji vi vidite. Pustite ih i prihvatite njihovu realnost. Stalne prepirke neće pomoći da se oni promijene preko noći. Ne možete ih promijeniti, ali možete promijeniti svoju reakciju na njih. Recite im da, s obzirom da ih volite i cijenite njihovo mišljenje, da ćete rado saslušati njihove savjete, ali da tražite da oni poštuju vaše pravo da ih ne poslušate. Kada opet dođete na temu na koju znate da se vaši stavovi neće poklapati, radije promijenite temu jer znate da je to bitka u kojoj nitko neće pobijediti, a stradat će vaš odnos.

Ružičaste naočale

Ponekad u svom životu trebamo više od svega “popuniti prazna radna mjesta” pa onda na njih prihvaćamo ljude koji su daleko od onoga što je bilo u njihovom opisu. Onda svim silama se trudimo smjestiti kvadrat u oblik kruga i obratno, a najčešće se razočaramo kada ne uspijemo. Još češće odlučimo progledati svemu kroz prste i pretvarati se da je sve u redu, uvjeravati sebe da je osoba koju imamo uz sebe, sve ono što želimo. Ali bez obzira koliko puta to sebi i drugima ponovimo, istina je svaki put sve dalja od toga. Zašto radije ostajemo u odnosima koja nisu ono što želimo nego da potražimo one koja to jesu? Jer smo nesigurni, bojimo se samoće i osjećaja da možda nikada nećemo pronaći ono što tražimo. Zato svaki dan živimo tolerirajući nekoga koga bismo trebali voljeti i nazivamo srodnom dušom nekoga tko ne poznaje ni njen najmanji dio.

Želja nije stvarnost

Koliko god biste voljeli da uz sebe imate osobu koja bi vam uputila točno one riječi koje ste si zamislili kada treba i napravila sve ono za vas što biste i vi za nju, stvarnost će uvijek biti drugačija ako niste s pravom osobom. Umjesto da je pokušavate na sve sile promijeniti, zašto radije ne pronađete osobu s kojom vam se vrijednosti poklapaju? Koliko god vam to teško bilo, pogledajte istini u oči i shvatite tko su ljudi s kojima toliko silno želite stvoriti taj savršeni odnos. Upoznajte ih u stvarnom svjetlu, ne onome u kojem priželjkujete da će biti i razmislite jesu li oni doista kvalificirani za ulogu koju ste im dodijelili u svom životu. Ako odlučite ostati u odnosu s nekim čije su vrijednosti daleko od vaših, morate biti spremni prilagoditi vaša očekivanja i prihvatiti da se neka od njih možda nikada neće ispuniti. Možete li živjeti s tim?

